Bahl supervisó el tramo final de las obras en barrio Las Flores

Testimonios de vecinos



"Es una solución definitiva para que la gente pueda vivir mejor con servicios que son esenciales", sostuvo el presidente municipal. Cerca de 500 hogares fueron beneficiados con el acceso a servicios básicos."Estamos muy contentos, porque ya es la etapa final del proyecto y a pesar de todo lo que pasó durante este tiempo y de las dificultades, vamos a poder terminarlo de acuerdo a lo planificado", afirmó Bahl.En el marco del Programa de Mejoramiento Barrial IV llevado adelante con fondos nacionales, el trabajo comprendió la realización de nuevas redes viales internas en más de 4.000 metros de los barrios Las Flores, Humito, Kilómetro 3 y Puente Blanco, y el tendido de nuevas cañerías de agua potable, redes cloacales, nuevo alumbrado público, estabilización de barrancas, canalización de arroyo y desagües pluviales, pavimentación de calles y de sendas peatonales."Es una obra muy importante. Se estabilizaron las barrancas del arroyo. Esto da una solución concreta y definitiva a varias familias de la zona que viven en un área en donde había peligro de derrumbe. Además, se construyó un nuevo colector cloacal, se pavimentaron varias calles y se mejoró el alumbrado público. No solamente se ha buscado la sistematización del arroyo, la contención de la barranca y la seguridad de las personas, sino también mejorar la calidad de vida", agregó Bahl en su recorrida por barrio Las Flores.El presidente municipal destacó el trabajo articulado en obras que dan soluciones definitivas teniendo en cuenta las necesidades de la ciudad y los vecinos: "Es necesario abordar el problema urbano de manera integral, considerando e interrelacionando todos los elementos involucrados: las necesidades infraestructurales, las estructurales, y también lo comunitario. Porque no pueden hacerse obras aisladas, sin conexión unas de otras. Es necesario que todas estén orientadas a un mismo fin, que den soluciones definitivas a los problemas, y no que sean meros remiendos que dejen los problemas para el que sigue. Y acá aparece la necesidad de escuchar a los vecinos, de darles el lugar que tienen que tener".En ese sentido, se destacó el aporte del PROMEBA, que en etapas anteriores, permitió el avance de estas obras básicas en otros sectores de la ciudad, como inversiones en infraestructura básica en Costanera Oeste y Anacleto Medina, y también en los barrios Belgrano, Mitre y La Delfina, entre otras intervenciones desarrolladas en las últimas dos décadas."Tenemos un gran compromiso con el mejoramiento urbano, sobre todo de los barrios. Estamos convencidos que acceder a los servicios básicos es un derecho esencial de todos los vecinos y como Estado Municipal vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para garantizarlo", finalizó el Intendente.Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento, destacó la acción actual y planteó que la próxima etapa será la colocación de contenedores de residuos. "Es una obra que sanea el barrio y también otorga mucha transitabilidad al vecino, ya que eran lugares que se transitaban solo a pie y hoy pueden circular vehículos", remarcó.Gabriel Godoy, vecino del barrio, señaló: "Esto era todo zona de barrancas, había muchos roedores y un peligro constante de desbarrancamientos por la cantidad de agua que corría sin ser canalizada. La gente se inundaba y esta obra cambió bastante el panorama".Silvia Godoy, que vive en el barrio hace 51 años, contó: "Hace muchos años se comenzaron las mejoras en el barrio, quedaron a medio hacer y las gestiones fueron sucediendo y hacían de a poco. Los vecinos siempre se mostraron preocupados por no poder salir por el barro en la calle. Ahora, todos tenemos que cuidar las luminarias, los árboles y todo lo que han colocado", aportó.