Están permitidas las reuniones sociales de hasta 10 personas: Los requisitos

Punto por punto

-Las personas deberán mantener entre ellas una distancia mínima dos metros



-Utilizar tapabocas en espacios compartidos



-Higienizarse asiduamente las manos



-Toser en el pliegue del codo, desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales y nacional.



-Para mantener el distanciamiento social en lugares cerrados se debe limitar la densidad de ocupación de espacios a una persona cada 2,25 metros cuadrados de espacio circulable.

Desde el lunes, cuando Entre Ríos ingresó a la nueva fase de "distanciamiento",ya que se encuadran dentro de las actividades habilitadas por el decreto 520 del Ejecutivo nacional. Así lo confirmó ael fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, quien ratificó que la norma nacional "es de carácter público y está operativa".En ese marco, señaló que no existe diferenciación en cuanto a las reuniones familiares y sociales, pero recalcó a este medio que se deben tomar en cuenta puntillosamente, según lo que está claramente especificado en el DNU.En ese marco, cabe resaltar que, basadas fundamentalmente en la distancia y en no compartir, por ejemplo, vasos o cubiertos.Asimismo, hay que aclarar que hay zonas de Entre Ríos, como es el caso de Colón, donde han vuelto a fase 1 del aislamiento, por lo cual esta cuestión no rige en ese departamento.El fiscal de Estado hizo principal hincapié en la distancia entre personas. Rodríguez Signes recalcó que para mantener el distanciamiento social "".Asimismo,Sólo podrán realizarse actividades deportivas, artísticas y sociales, en tanto no impliquen una concurrencia superior a 10 personas y se dé cumplimiento a las siguientes reglas de conducta:Finalmente, el artículo 7 del DNU 520 establece que "la autoridad provincial dictará los protocolos pertinentes para la realización de estas actividades atendiendo a los requisitos mínimos establecidos en el presente artículo y a las recomendaciones e instrucciones del Ministerio de Salud de la Nación, pudiendo establecer horarios, días determinados y requisitos adicionales para su realización, con la finalidad de prevenir la circulación del virus".