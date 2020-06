Transportistas realizarán una caravana hacia Casa de Gobierno

La medida se realizará este jueves y reunirá a varios sectores del transporte privado de pasajeros de la provincia. Se concentrarán a las 10 en la Plaza de las Mujeres Entrerrianas, para luego marchar en caravana hacia la Casa Gris.



"Varios colegas nos vamos a juntar para manifestarnos mañana en una caravana", dijo José Colugnat, vicepresidente de la Asociación de Transportistas Escolares Asociados (Tresa).



"Participaremos varios sectores del transporte privado de pasajeros de la provincia, que estamos sin producir nada", agregó. Y enumeró: "Estarán los transportes escolares de Paraná, los transportes escolares especiales de la ciudad, los transportistas rurales, los de corta y media distancia de Entre Ríos, el transporte de turismo y, en general, todo el transporte privado".



Asimismo comentó: "Estamos hablando para ver si pueden venir los colegas del interior. Es muy grande la inquietud que tienen todos por manifestarse".



La convocatoria es a las 10 en la Plaza de las Mujeres Entrerrianas, en la zona del ex Hipódromo. Desde allí partirán en una caravana cuyo recorrido aún no está definido, pero que culminará frente a Casa de Gobierno.



Los transportistas reclaman una ayuda del Estado provincial. "Fundamentalmente necesitamos un apoyo económico porque estamos sin producir nada desde marzo, con cero de facturación. Además no sabemos cuándo vamos a retomar las actividades", expresó Colugnat.



En el mismo orden, apuntó: "Necesitamos sostenernos, pagar impuestos, servicios, tasas, créditos, mantener las unidades. Sin facturar es muy difícil atender todo, por eso necesitamos apoyo económico".



La medida se enmarca en la movilización a nivel nacional que se realizará este jueves, organizada por la Federación Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad (Fatradis), en reclamo de la regularización del pago por sus servicios, por parte de las obras sociales. "Todos nosotros adherimos a la marcha federal", remarcó el transportista paranaense.



Por último, señaló: "Queremos hacer visible nuestro reclamo, pero aclaramos que cualquier medida que hagamos va a ser cumpliendo los protocolos, porque no queremos salir a romper la cuarentena". (APF)