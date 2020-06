Sergio Varisco publicará un libro y denuncia "una voraz persecución política"

Mentiras y persecución

Democracia, política y radicalismo

Trayectoria

Contra Cambiemos

Acción de jueces

Llamativa reunión

Sergio Varisco escribió un libro titulado "Mi defensa" que presentará próximamente, aunque aún no hay una fecha fijada. El dirigente radical, desde que dejó el gobierno, no ha declaraciones ni sentado posición sobre cuestiones políticas.El ex intendente radical está condenado por narcotráfico a seis años y medio de prisión aunque cumple la condena domiciliaria mientras espera que se resuelva la apelación. El libro cuestiona el proceso judicial y denuncia una persecución política por parte de miembros del gobierno nacional de Mauricio Macri, como dejó trascender en su entorno durante mucho tiempo.El capítulo vinculado a la causa judicial, el ex intendente sostuvo: "He tenido que escribir sobre lo que nunca hubiese querido hacer: una defensa de mí mismo. Lo escribo pensando en aquellas personas que saben de mi inocencia, pero necesitan argumentos para sostenerla. Aquellos que crean o no en mi inocencia hallarán elementos que deja al descubierto el esquema de mentiras y persecución entorno a mi persona, que es decir a la cabeza visible de un movimiento político de Paraná que a muchos les ha costado enfrentar con las herramientas de la democracia".Y agregó: "Asumí el desafío de escribir con mucha humildad, porque es también el deseo de muchos amigos que esperaban que yo hiciera esto: decir mi verdad y denunciar la flagrante violación a principios básicos, como la defensa, que repugna al Estado de derecho".En los otros capítulos del trabajo que se anunció, Varisco adelantó que aborda sus vivencias políticas en esta ciudad, se informó a Página Política."La construcción política en Paraná desde el advenimiento de la democracia y aspectos de la ciudad son temas que creo que nunca han sido suficientemente abordados y estudiados, de modo que hago mi aporte en primera persona, no porque se trate de mi visión simplemente, sino porque he sido honrado para estar en un lugar desde donde se pueden contar muchas cosas para el conocimiento de la vida colectiva", dijo Varisco.El libro, que rescatará también anécdotas y tramos relevantes de la vida política argentina y del radicalismo, es el resultado de charlas que jóvenes de Paraná e integrantes de la Juventud Radical mantuvieron con el ex intendente antes de la cuarentena.La edición del libro (se informó en el entorno de Varisco) será publicado con el aporte de afiliados y militantes de la agrupación política que acompañó toda su trayectoria de más de 40 años en el radicalismo."Lo que ha ocurrido es una impiadosa y voraz persecución política a una fuerza que venía gobernando la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, y tenía chances de seguir haciéndolo, aún cuando otro poder echó mano a un recurso muy en boga en estos tiempos: la judicialización de la política, el escarnio como método de desgaste para generar condiciones ventajosas a quienes no podrían, de otro modo, acaparar en votos la voluntad popular.Pero es también un modo de hacer política que se blandió incluso desde el poder central de la coalición que acompañé, es decir de Cambiemos, que intentó que yo me adecuara a susnuevas formas de la política. Hubo, desde luego, elemento de fuerzas opositoras en la provincia que trabajaron esta acusación", afirma Varisco en el texto.Más adelante menciona: "los lectores podrán hallar cómo estaba integrado ese cóctel de poder que escudó su accionar tras la acción de jueces federales, pero también de jueces provinciales. Encontrarán aquí denunciado el alcance de la mentira, la puesta en escena judicial, el ataque al máselemental derecho a la defensa, el autoritarismo en la acusación y la incongruencia en la condena", afirmó.En referencia a los fundamentos para escribir el libro, Sergio Varisco sostiene que "sentí que era el momento de trabajar en una explicación clara, contundente que miles de personas que me honraron con su voto estaban esperándola hasta hoy", señala.En otro tramo del libro, el ex intendente de Paraná apunta contra la coalición de la que formaba parte. "Cuento una anécdota: un día estábamos con mis abogados en Casa Rosada cuando la ministra todopoderosa Patricia Bullrich me ofrece que "entregue" al concejal Pablo Hernández y a quien había sido funcionaria de mi gobierno, Griselda Bordeira.Contesté que no podía entregar a alguien por un delito que no había existido. En ese encuentro estaban, además, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el secretario de Seguridad Interior de la Nación, Gerardo Millman, y mis abogados, Rubén Pagliotto y Miguel Angel Cullen.Cullen y Pagliotto estaban muy impresionados, pero igual uno de ellos me dijo: "Sergio, si vos accedías al pedido yo no te hubiese seguido defendiendo". Era una forma de decirme, aunque todo sea muy extraño y el final derivado peligroso, vamos a seguir insistiendo por el camino de la verdad".Casi al final del adelanto del libro de Varisco, el ex dirigente radical recuerda: "No puedo olvidar que fui citado por un juez federal en el mismísimo momento en que en un hotel de Paraná, las distintas agrupaciones de Cambiemos discutíamos candidaturas para ocupar escaños legislativos". Fuente: (Página Política)