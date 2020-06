Macri recupera todo su patrimonio: Vence el fideicomiso ciego que había creado

El "fideicomiso ciego" que creó Mauricio Macri escasos meses después de haber asumido como presidente de la Nación concluye hoy, por lo que el ex mandatario recuperará a partir de mañana el manejo de los bienes que había incluido en ese instrumento financiero.



El acuerdo estableció una cláusula de "confidencialidad" hasta 2030, es decir que depende del ex jefe de Estado que se conozca si la administración de esos bienes le dieron ganancias o pérdidas.



De acuerdo al contrato firmado por el líder del PRO, el fideicomiso estaría a cargo de la administración de parte de su patrimonio hasta los seis meses posteriores a la finalización de su mandato al frente de la Casa Rosada: es decir, finaliza este miércoles 10 de junio.



El instrumento financiero había sido creado el 12 de abril de 2016, luego de que Macri quedara envuelto en la polémica por los Panama Papers y buscara a través de este mecanismo que "no quede ninguna duda" acerca de sus bienes.



Al celebrar el contrato con el asesoramiento de su contador, Mauricio Szmulewiez, el entonces Presidente aportó acciones de las empresas 4 Leguas, Agro G, Molino Arrocero Río Guayquiraro y María Amina, y su participación en el Fideicomiso Inmobiliario Caminito, en el que poseía 13 departamentos del lujoso complejo "Molina Ciudad", en el barrio porteño de La Boca: en ese momento esos bienes rondaban los 50 millones de pesos.



Macri había optado por no incluir los inmuebles que utilizaba "como vivienda o residencia de descanso", en alusión a la quinta Los Abrojos; así como tampoco "aquellos inmuebles de los que es condómino" o que era "su intención no sujetar a explotación comercial".



Ante la terminación del denominado "Contrato de Fideicomiso Ciego de Administración", tal es el nombre de fantasía elegido para registrarlo, NA intentó averiguar si el ex mandatario tenía previsto hacer público qué bienes recibirá una vez que vuelva a tomar posesión de la totalidad de su patrimonio: sin embargo, sólo pudo obtener respuestas dilatorias de parte de su entorno.



De acuerdo a la letra chica del contrato, a la que accedió NA, los encargados del fideicomiso deben cumplir con una cláusula de "confidencialidad" hasta junio de 2030.



"La obligación de confidencialidad permanecerá vigente por el plazo de 10 años contados a partir de la fecha en que el Fideicomiso se extinga por cualquier razón", señala el texto rubricado por el líder del PRO.



Aunque en la Argentina no existe esa figura legal, el "fideicomiso ciego" creado por Macri estuvo manejado por la firma Seguridad Fiduciaria S.A.



El titular de la firma era el escribano José María Fernández Ferrari, quien falleció el 17 de agosto de 2019, menos de una semana después de la derrota electoral del entonces precandidato presidencial de Juntos por el Cambio: en su lugar quedó el vicepresidente de la compañía y también escribano, Esteban Enrique Ángel Urresti.