Para Pichetto, la "soberanía alimentaria es "un concepto viejo"

"No estoy de acuerdo, me parece que es una medida que conlleva una pésima señal para el sector privado. Se mete con un sector muy potente (en referencia al agroexportador). No veo conveniente que el Estado se haga cargo", planteó el dirigente rionegrino.



Al respecto, el ex senador sostuvo que" el camino va por las exportaciones y generar divisas, y no venir con argumentos viejos", mientras que consultado sobre la "soberanía alimentaria" a la que aludió el presidente Alberto Fernández para avanzar con la medida, insistió: "No lo comparto, es un concepto viejo".



Por otro lado, Pichetto salió al cruce de los dichos del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y sostuvo que fue "una estupidez" lo que dijo el funcionario, ya que el ex mandatario Mauricio Macri "hubiese hecho todo para cuidar la salud de los argentinos" durante la pandemia.



"Es una estupidez, degrada a la política argentina que un jefe de Gabinete degrade a un ex presidente. Es una berretada", dijo sobre las declaraciones de Cafiero acerca de que si hubiese estado Macri en la Presidencia durante la pandemia "hubiese sido una catástrofe".



Y agregó: "Si este es el aporte que va a hacer el jefe de Gabinete, es muy pobre".



NA