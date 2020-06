"No podemos relajarnos", dijo Bahl en esta nueva etapa de distanciamiento

El intendente de Paraná, Adán Bahl, indicó que más allá del cumplimiento de las nuevas medidas dispuestas a nivel nacional y provincial en el marco de la nueva etapa de distanciamiento social, "tenemos que ser responsables con el día a día, tomar nuestras propias precauciones y distancias. El distanciamiento social es fundamental, sino tendríamos que tener la vacuna".No podemos tirar por la borda todos los esfuerzos que se están haciendo, no sólo a niveles gubernamentales sino también la sociedad. "Se van logrando flexibilizaciones, pero eso no implica que nos relajemos, que salgamos todos de manera conjunta y nos expongamos".que en la capital entrerriana "no hay circulación" del Covid-19 y se siguen trabajando en los accesos de la ciudad en el marco de las tareas de prevención. "Es la única manera de conservar este status que hoy tiene Paraná y que nos está permitiendo salir al aire libre, trabajar, casi en una situación normal, pero no podemos relajarnos para evitar volver hacia atrás"."Tenemos que cuidarnos y cuidar a la gente que queremos. Tenemos que sostener el distanciamiento social, los hábitos de limpieza y estar muy atentos porque es nuestro granito de arena para contribuir al conjunto de la sociedad", expresó finalmente el Intendente.