Romero a Intendentes: "No es momento de hacer actos demagógicos"

Además, consideró que "es necesario establecer criterios responsables" y que "no es momento de hacer actos demagógicos pretendiendo quedar bien".



"Ser estrictos y guardar distanciamiento es el único modo de cuidar nuestra salud, por eso instamos a los gobiernos locales a no salirse de los parámetros establecidos por el gobierno nacional y provincial", reflexionó la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero.



Luego afirmó que "cualquier acto egoísta o unilateral, puede desembocar en el descontrol en la cantidad de casos y en la circulación del virus. Por estas razones, que son completamente ajenas a cualquier posicionamiento político partidario, es que recomendamos una vez más actuar con generosa colaboración recíproca y no por cuenta propia".



"Es necesario destacar una vez más que frente a la pandemia, no sirve actuar impulsivamente. Trabajando muy unidos, como dice el Presidente, nos seguimos preparando para afrontar las consecuencias de la pandemia. En Entre Ríos tuvimos este jueves cuatro casos de contagiados a partir de haber tenido entre sí reuniones sociales. Es decir que el accionar individualista que nos lleva a desobedecer indicaciones de los expertos, que nos siguen pidiendo prudencia, puede desembocar en una multiplicación no deseada de casos", reflexionó finalmente la ministra Romero.