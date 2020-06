Intervención de Vicentin: El "populismo afectará a Argentina", dijo Etchevehere

Política Fernández dijo que busca evitar que a Vicentin la compre una multinacional

"El país está mal económicamente y el Gobierno va camino hacia un populismo que afectará a la Argentina", sostuvo el ex presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere.En declaraciones radiales, el ex funcionario nacional auguró que el país será "como Venezuela, que empezó con un latiguillo, como era la frase tragicómica de (Hugo) Chávez con el "exprópiese""."Es muy peligroso, porque así empezó Venezuela, y hoy están con un 95 por ciento de pobres", añadió el ex integrante del Gabinete de Mauricio Macri.Etchevehere consideró que la intervención que "es ilegal", ya que afirmó que "va contra la propiedad privada"."Es una muy mala noticia. Es una competencia ilegal para los mercados, se suspende la inversión", advirtió el dirigente agropecuario.Ante ese análisis, el ex ministro remarcó que "se tendría que frenar" la iniciativa anunciada el pasado lunes por el presidente Alberto Fernández."Los legisladores, sean del partido que sean, van a tener que dar explicaciones a los productores en sus provincias", finalizó.