Santa Fe habilita shoppings, casinos, bibliotecas, museos y actos religiosos

Este lunes a la noche el gobierno provincial decretó la reactivación de una serie de rubros más en el marco de la pandemia por coronavirus. A partir del decreto 487 se habilitó en Santa Fe la apertura de shoppings, casinos, bingos, bibliotecas, museos y celebraciones religiosas, que deberán presentar antes sus respectivos protocolos que garanticen el distanciamiento y seguridad sanitaria.En los próximos días se conocerán los detalles de las nuevas actividades exceptuadas, en el marco del decreto nacional que deja sin efecto el aislamiento social, preventivo y obligatorio, para pasar a una fase de distanciamiento social, preventivo y obligatorio. Las excepciones decretadas van a regir en toda la provincia de Santa Fe, excepto para la localidad de Villa Ocampo.Además, en su artículo 2, el decreto determina que las personas que reingresen a la provincia con residencia en ella por cualquier punto de su territorio, provenientes de áreas o zonas del país en las que continúe rigiendo el "aislamiento social, preventivo y obligatorio", deberán observar las medidas de aislamiento obligatorio por el término de catorce 14 días corridos desde su ingreso, en el lugar de su residencia, en el marco del procedimiento dispuesto por el decreto N° 0375/20.El Ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig, confió: "El decreto establece algunos parámetros que se deben cumplir para poder sostenernos dentro de esta etapa de distanciamiento: el sistema de salud debe contar en este caso con una capacidad suficiente para dar respuesta a la demanda; no debemos tener casos de transmisión comunitaria; y el tiempo de duplicación de los casos confirmados deberá ser siempre inferior a los 15 días"."Las actividades prohibidas comprenden los eventos en espacios públicos y privados con concurrencia de más de 10 personas; la práctica deportiva donde participen más de 10 personas o que no se permita tener un distanciamiento mínimo de dos metros; las actividades de cines, teatros, clubes y centros culturales; mantiene la prohibición del servicio de transporte público de pasajeros a excepción de aquellos que estén autorizados por el tipo de actividad que realicen; y también mantiene en este caso la prohibición del turismo", precisó."Las reglas a respetar son las siguientes: establecer límites en cuanto a la circulación, en el sentido que no se puede transitar más allá del departamento donde cada uno resida. También deberá considerarse en todo momento los dos metros de distancia en la circulación y se deberán cumplir en todas las actividades con los protocolos y las recomendaciones que establece tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial"."En el caso de las actividades deportivas, artísticas y sociales, establece la norma nacional el cumplimiento de conductas sanitarias y distanciamiento, que ya son conocidas y comunes a todas las actividades. No se podrá superar en estos casos el máximo de 10 personas y la superficie circulable en cada caso deberá ser como mínimo de 2,25 metros cuadrados", agregó."Además, establece la necesidad de fortalecer los controles en rutas, vías y accesos a lugares estratégicos de las distintas jurisdicciones. Este trabajo de refuerzo de controles ya se ha realizado en la provincia y se va a seguir haciendo en estos días a través del establecimiento de Puertos Sanitarios y Puestos Sanitarios en cada uno de los puntos estratégicos fronterizos de la provincia", concluyó. (Rosario 3)

d 0048720 by El Litoral on Scribd