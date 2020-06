Benedetti cuestionó la decisión del gobierno de intervenir la empresa Vicentín

Política Juntos por el Cambio rechazó la intervención de Vicentin

"No veo la necesidad de que el gobierno se embarque en una aventura comercial que, por otras experiencias, ya sabemos cómo termina", dijo el diputado nacional Atilio Benedetti (UCR) al cuestionar la decisión del gobierno nacional de intervenir la empresa Vicentín. El legislador puso en duda las atribuciones del mandatario para avanzar en una intervención de estas características."Además de lo que habría que pagarle a los acreedores de la empresa Vicentín, para volver a hacerla funcionar hace falta mucho dinero, y estamos ante un momento muy difícil, tratando de cerrar una negociación muy compleja de la deuda y esto en vez de generar soluciones viene a generar problemas", aseveró.En definitiva, "no veo la necesidad de que el gobierno se embarque en una aventura comercial que, por otras experiencias, ya sabemos cómo termina".Por último, el diputado Benedetti consideró que además habría que analizar "si jurídicamente Alberto Fernández tiene atribuciones para avanzar en una intervención de estas características y si no habría una injerencia sobre el Poder Judicial que ya está interviniendo en el tema a partir de la Ley de Concursos y Quiebras.