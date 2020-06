Juntos por el Cambio rechazó la intervención de Vicentin

El ex presidente provisional del Senado Federico Pinedo afirmó que "cuando hay que generar inversiones para generar empleo, intervenir una empresa privada por decreto sin ley de expropiación, es una señal trágica".A su turno, el diputado nacional de la UCR por Mendoza Luis Petri se preguntó: "Intervienen Vicentin para saber qué hay en la empresa, y si no saben que hay, ¿por qué expropian?"."Las respuestas respecto de qué hacer con Vicentin están en la Ley de Concursos y Quiebras. Allí se regula qué hacer con una empresa en concurso, eso es lo que diferencia un estado de derecho, su seguridad jurídica, algo que con este gobierno empieza a brillar por su ausencia", subrayó Petri.El diputado nacional del PRO Luciano Laspina señaló que tiene "dudas sobre la expropiación de Vicentin a la luz del antecedente de YPF, que costó Usd 8.000 millones y un juicio por 13.000 millones en NY, y aún se esperan los beneficios"."Por ahora solo tenemos que pagar el ´barril criollo´ más caro para que no pierda plata", indicó el macrista en su cuenta de Twitter, y agregó: "No abro juicio aún sobre la expropiación de Vicentin. Solo aviso que ahora las millonarias deudas pasan a ser de todos los argentinos que pagan impuestos. Las ganancias futuras, ya veremos".En tanto, el diputado radical Ricardo Buryaile enfatizó: "Dijeron #soberaniamonetaria y estarizaron #Ciccone, dijeron #soberaniaenergetica y estarizaron #YPF, ahora dicen #SoberaniaAlimentaria y expropiaron #Vicentin #MorenoVive"."Más allá de la expropiación que discutiremos en el Congreso otra vez el kirchnerismo interviene una empresa por DNU cómo hizo con Ciccone e YPF. Horribles antecedentes ambos. Las intervenciones sólo puede disponerlas el Poder Judicial. Más nulo y arbitrario no se consigue", agregó López en Twitter.En tanto, la ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso indicó: "Imagino que la expropiación por DNU de Vicentin va a ser un antecedente que generará ´gran confianza´ en el medio de las negociaciones por la deuda. Suerte (Martín) Guzmán! No hay coronavirus que tape el desastre que es este horrible gobierno"."La idea de expropiar Vicentin ratifica los riesgos que señalamos tras las palabras de @fvallejoss, que ya no le deben parecer tan locas al Presidente. Es perjudicial para la proyección de nuestro país dejar latente la discrecionalidad de la intervención estatal en empresas privadas", subrayó, por su parte, el ex ministro de Educación Alejandro Finochiaro.A su vez, la diputada nacional de la CC Mariana Zuvic cuestionó que el gobierno "intervendrá el mercado del agro"."Volvieron por todo. El gobierno expropia Vicentin. Intervendrá el mercado del agro. Es la radicalización de la cleptocracia", agregó la legisladora por la Ciudad.