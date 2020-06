Vuelta a las aulas: Hay escuelas que "no podrían cumplir con el distanciamiento"

Política El ministro de Educación habló de cuándo se volverá a clases y de las vacaciones

Si bien "todavía no hay una fecha definida" para el regreso a clases, la directora Departamental de Gualeguaychú y ex presidenta del Consejo General de Educación, Marta Landó, explicó que el organismo provincial "evaluará de qué manera se hará el retorno".Se estudiará "si va a ser por grupos o de qué forma se van a ir integrando los chicos" ya que "las escuelas secundarias no cuentan con los espacios de distanciamiento que nos pide el Comité de Organización en Emergencias de Salud [COES]de la provincia", reconoció la funcionaria."Cada docente está haciendo lo que se puede considerando lo difícil de la educación a distancia", reconoció Landó y agregó que "hay una gran brecha entre los alumnos que acceden a la tecnología y los que no cuentan con esa herramienta".En otro tramo, expuso que "la Provincia está evaluando la situación de los establecimientos escolares pensando el regreso a clases, pero aún no hay nada definido desde el Consejo General de Educación" y agregó que "no se puede imponer a los padres un recurso tecnológico que el Estado o la institución no pueden garantizar"."Se realizará una revalorización de conceptos que involucrará los ciclos lectivos 2020 y 2021", completó.