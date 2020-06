Afiliados reclaman por problemas con la obra social Osplad

Hay preocupación respecto de las prestaciones que brinda la obra social docente Osplad. Los afiliados presentaron una nota a los legisladores provinciales y nacionales para que intervengan.



Edgardo Zufiaurre, explicó a Elonce TV que "estamos preocupados por esto porque las preocupaciones no están. La Cámara de Senadores ya aprobó una resolución de comunicación y fue elevada a presidencia. Ahora vamos a tener que esperar".



"Es una obra social de gestión nacional y a las gestiones hay que hacerlas con la nación. La provincia puede tomar parte en esto y pedir informe a la Superintendencia de Salud. Toda la semana pasada hemos hecho las gestiones para que se pida cuál es el estado de la obra social. Sabemos por comentarios que está en una crisis muy importante y que tiene una deuda muy difícil de solucionar", dijo.



Asimismo, manifestó que "hoy por hoy todo el funcionariado de Salud y la parte legislativa están enterados de este problema. Esta semana, con un grupo importante de jubilados, vamos a esperar, vamos a confiar en los representantes y que nos propongan una solución. Hay alternativas en carpeta, pero estamos esperando que se hagan las gestiones pertinentes".



"Estamos organizados con representantes y por departamentos. Estamos organizando reuniones virtuales, estamos haciendo actas de todo lo que nos traen en la provincia y por lo tanto los petitorios están bien claros. Nos tienen que decir si el estado o el gobierno pueden llevar a cabo eso que proponemos o que nos digan otra solución", remarcó.



"Los descuentos se están haciendo. Cuando hubo prestaciones se descontaba y ahora que no hay también. Estamos pagando por un servicio que no se da", agregó. Elonce.com