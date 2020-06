El programa "Senado Juvenil Entrerriano" fue declarado de Interés Educativo

El Consejo General de Educación (CGE) declaró de Interés Educativo las actividades del Programa "Senado Juvenil Entrerriano", destinadas a estudiantes del nivel secundario de la provincia. "Nos quedamos en casa, con las ideas en movimiento?, es el lema que identifica al programa de este año, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.



La declaración de Interés Educativo se realizó considerando, entre otras características, que el Senado Juvenil Entrerriano es un programa educativo no formal que brinda a los jóvenes la posibilidad de actuar en el rol de senadores no electos, aprendiendo y poniendo en práctica el ejercicio democrático de nuestro sistema de gobierno.



Además, las actividades de dicho programa buscan fomentar el debate y fortalecer el compromiso y la participación de las nuevas generaciones en el recinto del Senado, quienes a través de proyectos de su autoría proponen ideas innovadoras que ofrezcan soluciones a sus comunidades, al tiempo que brinda a dichos estudiantes la posibilidad de conocer las reglas de la democracia.



La propuesta educativa está destinada a todas y todos los estudiantes de nivel secundario de la provincia que no superen los 20 años. La misma, está prevista desarrollarla entre los meses de abril a noviembre de este año, implementando para el desarrollo de las distintas instancias la modalidad virtual.



La solicitud de la Cámara de Senadores al CGE para que las actividades del programa del "Senado Juvenil Entrerriano" sea declarado de Interés Educativo, se encuentra enmarcada en los lineamientos pedagógicos institucionales aprobados en el Plan Educativo Provincial 2019-2023, según la Resolución N°0370 CGE del 30 de diciembre de 2019.