"El relajamiento hizo que se propague el virus", dijo Intendente de Colón

Denuncia penal

"Un shock"

La provincia de Entre Ríos lleva hasta el momento 53 casos positivos de coronavirus, 18 de los cuales pertenecen a Colón, que ante los últimos confirmados volvió a la primera fase del aislamiento y es considerada zona de transmisión por conglomerado.En diálogo con el programade, el intendente de la localidad, José Luis Walser, habló sobre la situación epidemiológica y cómo repercutió esta situación en toda la sociedad.". En este punto, explicó queDe la investigación sanitaria,. "En el día de ayer no tuvimos casos, pero sabemos que puede haber otro, pero nos da tranquilidad que se haya cortado la cantidad de cantidad de contagios".. Sabemos que estamos en un contagio por conglomerado porque se dieron positivos entre las personas que tuvieron vínculos muy estrechos", señaló el Intendente.Hasta el momento en la localidady los testeos se hacen a medida que surgen síntomas relacionados con el Covid-19.Respecto al regreso de la Fase 1 de la pandemia, Walser mencionó que la misma es por 14 días, y una vez cumplido ese plazo se irá evaluando la situación para ver si se extiende o no."Estamos concentrados en poder establecer todos los contacto y tener el mayor control de los mismos", afirmó.Consultado sobre la denuncia penal que se inició contra las personas que propagaron el virus en la comunidad, Walser dio cuenta que "me comunique con el Juez Federal e impulsamos la investigación para que se compruebe como se dio este comportamiento".El grupo inicial son todos mayores de 18 años., indicó el Intendente."Veníamos de una fase de flexibilización casi absoluta, y en ese marco, los gimnasios estaban habilitados hasta dos personas en ambientes ventilados, al igual que otras actividades", agregó.Respecto a cómo repercutió esta situación en la localidad, Walser reconoció que ". Si bien está previsto que el virus llegue a las distintas comunidades, en Colón se dio de una manera particular,", dijo para manifestar que esto repercute no sólo en el ámbito comercial sino también en las propias arcas de la comuna. "Nuevamente se corta todo una vez que habíamos empezado la recuperación, la situación es compleja, incluso para el municipio, no hemos terminado de pagar sueldos y ahora viene el aguinaldo", puntualizó.Finalmente, Walser destacó la importancia del cumplimiento de las medidas y de ser responsable con los actos., afirmó.