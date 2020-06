La provincia controla precios y abastecimiento de productos esenciales

Desde la Dirección de Defensa al Consumidor, dependiente del Ministerio de Producción, se continúan realizando los controles de precios máximos fijados por la resolución N°100 emitida por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación y la normativa vinculada a declaraciones juradas, con vigencia hasta el 30 de junio.





El secretario de Gestión del Ministerio de Producción, Ricardo Armocida, indicó que en esta etapa de aislamiento focalizado el rol del Ministerio de Producción apunta a tres áreas específicas. Una de ellas tiene que ver con el seguimiento de la evolución de los indicadores de precios minoristas; el otro con el abastecimiento de los productos esenciales para los consumidores, que es una tarea que se lleva adelante desde el día cero por la Dirección General de Defensa al Consumidor".





Por su parte, el director de Defensa del Consumidor, Pablo Luciano, sostuvo que la estrategia sigue siendo trabajar en el territorio con los municipios. "A esta altura hemos logrado ya alcanzar al 80 por ciento de la población a través de una tarea constante y permanente. Estamos atravesando una etapa de modificación de los instrumentos de inspección de cada uno de los municipios, adaptándolos a sus necesidades y recepcionando la experiencia de todo este proceso atravesado en estos meses", explicó.





El funcionario destacó la labor del personal de las Direcciones de Defensa del Consumidor y de Fiscalización "que en estos dos meses ha hecho miles de kilómetros recorriendo todo el territorio provincial, lo cual implicó un gran esfuerzo; como así también el compromiso y la participación de todos los municipios. Sin ellos hubiese sido imposible abarcar territorialmente toda la provincia", destacó.



También mencionó el trabajo de asistencia a los pequeños municipios que no tienen su propio cuerpo de inspectores y que tampoco tienen grandes superficies "para lo que articulamos con las distintas cámaras del sector".



Agregó que la provincia está en contacto permanente con las autoridades de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación recepcionando denuncias que el organismo recibe a través de sus canales. "Nosotros elevamos la información de las empresas donde detectamos aumento de precios cuya base está fuera de la jurisdicción", añadió el titular de Defensa del Consumidor. Control de precios "Siguiendo los lineamientos del gobernador y del ministro de Producción, Juan José Bahillo, los controles de precios se han continuado realizando en toda la provincia, conjuntamente con los municipio", aseguró Luciano.



Detalló que originalmente a los controles los habían iniciado con la AFIP, pero después se continuó con los municipios "utilizando las estructuras administrativas que posee cada uno en sus diferentes denominaciones".



Indicó que se ha concurrido a diferentes localidades para trabajar en conjunto y apuntó que eso ha permitido delegar en los municipios el control subsiguiente.



Asimismo, dijo que también se trabaja en los controles vinculados a los formadores de precio, como en la cadena láctea y de productores de huevos. Se realizaron varios procedimientos en mayoristas de empresas de esos rubros y se han verificado numerosas empresas productoras de huevos, algunas de las cuales han sido imputadas por tener precios mayores a lo establecido, y una fue clausurada por no poder retrotraer los precios.



"Todas las empresas retrotrajeron los precios que tenían por encima del valor establecido al 6 de marzo. Una no pudo adecuar sus sistemas rápidamente por lo cual fue clausurada 24 horas hasta que pudo adecuarlos", detalló el funcionario.