La lista completa de los presuntos periodistas espiados por la AFI

Foto: Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

El espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri suma un capítulo con una nueva denuncia judicial que da cuenta de la vigilancia que hacía la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre 403 periodistas, 28 académicos, 58 empresarios y personalidades de la sociedad civil, y distintos dirigentes del Partido de los Trabajadores Socialistas. Estos nombres surgen del seguimiento realizado a partir dos eventos que se llevaron a cabo en nuestro país como la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio de 2017 y la Cumbre del G20 de 2018.



La citación como testigos de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, en la causa por presunto espionaje ilegal es sólo la punta de un iceberg, dado que el listado de las personas presuntamente espiadas es extenso y se revelarían más nombres en los próximos días.



El siguiente es un detalle de todos los posibles periodistas espiados por la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri, sobre los cuales se elaboraron fichas sobre sus trabajos en los respectivos medios y sus afinidades políticas. La lista completa es la siguiente:



Julieta Tarrés Radio Nacional.

Martín Torino El Cronista.

Gabriel Tuñez DPA.

Cristian Varela Radio Nacional.

Luis Gonzalo Zegarra Cuadra Infobae.

Hernán Zenteno La Nación.

María del Pilar Assefh El Cronista.

Sandra Bernard Reuters.

Walter Bianchi Reuters.

Jorge Martín Bidegaray Clarín.

Martín Ezequiel Di Natale Infobae.

Santiago Lucas Filipuzzi La Nación.

Gustavo Luis Gavotti Infobae.

Marina Gilbert Aizen Clarín.

Patrick Gillespie Bloomberg.

Camila Hernández Otaño Infobae.

Adrián Royo Cáldiz The Bubble.

Raúl BargadosBloomberg.

Pablo Martín Bursztyn Etcheverry Bloomberg.

Tomás Khazki Infobae.

Natalia Kidd EFE.

Ernesto Javier Monzani TN.

Emiliano Tassitro TN.

Cecilia Domínguez Somos Noticias.

Claudia Regina Martínez DPA.

Eliana Esnaola Agrofy News.

Ivan Weissman Red/Acción.

Javier Caamaño Malagon EFE.

Mariano Fuchila Ámbito Financiero.

Nicolás Rodrigo González TN.

Jorge Ancona A24.

Marcelo NovoTelevisión Pública.

Leandro Heredia TN.

María Eugenia Iglesias Torroba Revista Apertura.

Francisco Martineran Auber BAE Negocios.

Pedro Damián Diego Perez EFE.

Antonio Pinta El Cronista.

Alejandro Rebossio Revista Noticias.

Sebastián Hadida Noticias Argentinas.

Pablo Tallón Noticias Argentinas.

Nora Liliana Calderón Noticias Argentinas.

Luis Di Nardo Noticias Argentinas.

Laura Yawien Noticias Argentinas.

Ignacio Petunchi Ámbito Financiero.

Santiago Spaltro El Cronista.

Cristina Terceiro Guimarey EFE.

José Alberto Cabezas Reuters.

Diego Fabia? Demarco Canal 9.

Marcelo Longobardi CNN en español.

Agustín Milic CNN en español.

Román Lejtman Radio Nacional.

Dolores "Lola" Cardoner Canal 9.

Sabrina Alani Canal 26.

Germán Alberto Condotto Telefe.

María Alejandra Corrales Televisión Pública.

Fernando Adrián Fraquelli Televisión Pública.

Mariano Ernesto García Telefe.

Alfredo Ghirlanda Crónica TV.

Ignacio Javier Girón Telefe.

Sebastián Lannepoudenx CNN.

Christian Rodrigo Loschak Telefe.

Daniel Malnatti Canal 13.

María Julia Mastromarino Telefe.

Fernand Menendez Telefe.

Josefina Minujen Canal 26.

Cristina Perez Telefe.

Juan Carlos Rodríguez Telefe.

Matías Rodríguez Telefe.

Matías Hernán Tomeo Telefe.

María Cecilia Vecchiarelli Clarín.

Aldo Omar Villarruel Telefe.

Carlos Alberto Zamudio Telefe.

Rodolfo Javier Álvarez La Voz del Interior.

Horacio Serafini La Voz del Interior.

Leandro Boyer CIMECO.

Andrés Cárdenas ANSA.

Graciela Cutuli ANSA.

Fabio Soria La Nación.

Julián Norberto Amado Radio Rivadavia.

Juan Manuel Barca Iprofesional.

Daniel Gustavo Carabajal La Prensa.

Guido Gilberto Carlli Lynch Clarín.

David Nazareno Cayon El Cronista.

Damián Dopacio Noticias Argentinas.

Martín Mejia Associated Press.

Rodrigo Damián Porto Radio Rivadavia.

Felix Ramallo UNO (Grupo América).

Débora Rey Osella Associated Press.

Mariano Sánchez Pellegrino Noticias Argentinas.

Lucas PanucciTN.

Gabriel SaporiTN.

Jorge Soto Roa TN.

Gustavo Stempniewicz TN .

Esteban Tust TN.

Marcelo Aguirre TN.

Santiago Alioto TN.

Nicole Klostermann Hammes Argentinisches Tagblatt.

Matías Martínez Rojas TN.

Francisco Podestá TN.

Jonathan Portaro TN.

Diego Russo TN.

Federico SigotTN.

Osvaldo Berisso TN.

Jorge Coyette TN.

Diego De Nicolás A24.

Nina Negrón AFP.

Denis Duttmann Deutsche Presse-Argentur.

Jerónimo Mura La Nación.

Juan Mayou Al Jazeera.

Daniel Schweimler Al Jazeera.

María Teresa Bo Al Jazeera.

Magalí Pierangelli Al Jazeera.

Miao Xiaojuan Xinhua News Agency.

Aurelio Tomas Diario Perfil.

Diego Spairani TN.

Carla RicciottiLa Nación.

Noelia Barral Grigera El Cronista.

Alejandro Di Giacomo ANSA.

Marcelo Izquierdo ANSA.

Gabriel Pecot Clarín.

Ariel Adolfo Rodríguez Cadena 3.

Exequiel Darío Sanitz TN.

Miguel Angel Santiago.

Federico Seeber TN.

Gastón Soulages Televisión Pública.

María Rosa Zacco ANSA.

Mariana Zugarra Murdi ANSA.

David Radosta Reuters.

Ana Vilma Alas A24.

Alfredo Di Sanso Ecomedios.

Guillermo Olijnyk Bloomberg.

Ernesto PageCaras.

Fabián Marcelo Petenatti LV 16 Radio Río Cuarto.

Laura Romina Andreacchio La Nación.

Marcelo Adrián Baldassarre Canal 9.

Carlos Boyadjian El Cronista.

Ana Sofía Diamante Pedrazzini La Nación.

Sebastián Dumont Canal 26.

Tais Gadea Lara Canal de la Ciudad.

Christian García Canal 9.

Germán García Adrasti Clarín.

Francisco José Jueguen La Nación.

Enrique Alejandro Maynard C5N.

Pablo Messina C5N.

Leonardo Luis Montagna Canal 26.

Cristian Nuñez C5N.

Rafel Mario Quinteros Clarín.

Cesar Guillermo Romero.

Pablo Spivak Canal 9.

Sofía Terrile La Nación.

Cesar Alberto Caratozzolo Canal 26.

Miguel Francisco García Televisión Pública.

Nicolás Rodrigo González TN.

Mariano La Gioja TN.

Gonzalo José Novo Televisión Pública.

Gustavo Ariel PenellaTelevisión Pública.

Sebastián Potap Radio Jai.

María José Ramirez Galvez TN.

Francisco Andrés Anselmi TN.

Mauricio Luis Conti Cadena 3.

Fernando de Dios Getty Images.

Silvia Alejandra Fernández Televisión Pública.

Silvia del Carmen Martínez TN.

Cesar Esteban Nenna Televisión Pública.

Cecilia Luchia Puig Canal 26.

Javier Díaz Radio Rivadavia.

José Manuel Fernpandez Télam.

Francisco Alberto Llorens El Cronista.

Ivan Pisarenko.

Denise Rabin CNN en español.

Eliana Raszewski Reuters.

Pablo Gastón Reyes Canal 9.

Gabriel Burin Reuters.

Magali Cervantes AFP.

Deborah de Urieta El Cronista.

Ezequiel Mariano Chabay El Cronista.

Gastón Omar Cha A24.

Mariel Inés Di Lenarda Radio Mitre.

Rafael Andrés Fernández A24.

Martín Javier Guillamondegui A24.

Roberto Adrián Maidana A24.

Marcelo Padovani A24.

Sebastián Carlos Riego A24.

Gabriel Silva Di Nicola La Nación.

Marcelo Silvestro Perfil.

Daniel Horacio Gallo La Nación.

Gustavo Garello Associated Press.

Nestor Grassi Perfil.

María Fernanda Heras A24.

Diego Landi A24.

Juan Obregon Perfil.

Sergio Piemonte Perfil.

Fernando Ramirez CNN.

Carlos Manuel Rodríguez A24.

Fernando Macelo Rodríguez La Nación.

David Fernández Clarín.

Emmanuel Fernández Clarín.

Pablo Gagliano Continental.

Maia Jastreblansky La Nación.

Carlos García Rawlins Reuters.

Paula Virginia Wilberger A24.

Daniel Jayo Getty Images.

Pablo Lasansky Noticias Argentinas.

Juan José López Vargas Noticias Argentinas.

Agustín Marcarian Reuters.

Silvia Naishtat Clarín.

Amilcar Orfali Getty Images.

Sebastián PaniAssociated Press.

José Luis Perrino Noticias Argentinas.

Guillermo Rodríguez Adami Clarín.

Jaime Rosemberg La Nación.

Bárbara Di Carlo Reuters.

Santiago Dapelo La Nación.

Lucas Coria La Nación.

Marcelo Capece Noticias Argentinas.

Angela Ulrich ARD (Consorcio de Radiodifusoras Públicas de .

Alemania).

Hugo Villalobos Noticias Argentinas.

Julio Carballo Canal 3 Rosario.

Fernando Ezequiel melo El Doce.

Julian D'Andrea La Nación.

Carlos María StrioneA24.

Pablo Cuarterolo Perfil.

Ezequiel Burgo Clarín.

Marcelo Aballay Perfil.

Gabriela Ana Vulcano BAE.

Claudio Mardones Tiempo Argentino.

Guillermo Ezequiel Llamos Infobae.

Marcelo Funes TN.

Mariano Guzzi TN.

Nicolás Guardia TN.

Nicolás Stulberg Infobae.

Randy Stagnaro Tiempo Argentino.

Emiliano Francisco Russo Diario Popular.

Mayra Pertossi Associated Press.

Natacha Pisarenko Associated Press.

Martín Acosta Reuters.

Antonio D'Eramo Radio de la Ciudad.

Daniel Julio MerollaAFP.

Sergio moraes Reuters.

Ricardo Moraes Gadelha Reuters.

Sonia Avalos AFP.

Marcelo Carretero Canal 12.

Claudia Virginia Gaillard Reuters.

Nestor Daniel GhinoCanal 12.

Hernán Javier NessiReuters.

Jorgelina Do Rosario Bloomberg.

Gustavo Sierra Gustavo Sierra ONLINE.

Mauro Nicolás Terenzio Canal 12.

Marcos Brindicci Reuters.

Paul Byrne Associated Press.

Almudena CalatravaAssociated Press.

Mauricio Cuevas Associated Press.

Fernando Hermelo Gutierrez La Nación.

Leonardo La Valle Associated Press.

Ricardo Mazalan Associated Press.

Lucia Laura Merle Clarín.

Miguel Lo Bianco.

Fabia? Marelli La Nación.

Maximilian Heath Blanco Reuters.

James Grainger The BA Times.

Rodrigo Ezequiel Jorge Radio Mitre.

Fuente: (NA)