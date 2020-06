Falleció la ex senadora nacional Laura Martínez Pass de Cresto

Falleció este sábado en Concordia la ex senadora nacional Laura Martínez Pass de Cresto.



La esposa del ex intendente Juan Carlos Cresto, había ingresado al sanatorio Garat en horas del mediodía y estaba internada en el primer piso.



Martínez Pass de Cresto fue Senadora de la Nación por Entre Ríos y presidió por muchos años en Concordia la Fundación Conased, que actualmente continúa su hijo Enrique, titular del Enhosa (Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento).



En los últimos años, su salud se había deteriorado, por lo que se encontraba retirada de la vida pública y política.



Durante sus años como legisladora nacional manifestó públicamente su postura contraria a la legalización del aborto, postura que mantuvo luego de finalizado su mandato.



Personalidad destacada



En 2013 fue nombrada Personalidad Destacada de la ciudad de Concordia, "por el aporte realizado a la comunidad de Concordia en el ámbito Político y Social, como ex Senadora Nacional dejando innumerables logros para nuestra ciudad y la región"



En ese mismo reconocimiento, se menciona su labor social "por medio de la fundación CONASED y otras Instituciones siempre comprometida y vinculada a la discapacidad, acompañando a los sectores más humildes y populares".



Desde la Municipalidad de Concordia se comunicó que la familia Cresto agradece profundamente las condolencias y expresiones de afecto que reciben en estos momentos de dolor.