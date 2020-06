Bordet: "Está habilitada en la provincia más del 90 % de la actividad económica"

Este sábado, en relación al Coronavirus-Covid 19, brindaron un informe, el gobernador Gustavo Bordet, la vicegobernadora Laura Stratta y la ministra de Salud, Sonia Velázquez.



El gobernador refirió que "hoy se encuentra habilitado en la provincia más del 90 % de la actividad económica, no solo industria, sino también comercio y servicios. Quedan actividades que tiene que ver con la aglomeración o con reuniones de muchas personas que es lo que facilita la transmisión del virus; el resto están habilitadas".



En cuanto a las medidas recreativas, dijo que están habilitados, desde ayer, deportes individuales que posibilitan la recreación y el estímulo de la actividad física, después de tanto tiempo de encierro".



Bordet dijo que "entiende perfectamente" la situación que nos plantean ciudadanos, por otras actividades. Trabajamos con protocolo, tenemos en estudio todos los protocolos necesarios, para cuando nos permita la situación. Entendemos que tener acciones apresuradas o acciones que vayan a destiempo, puede provocarnos rebrotes de caso de contagio en la provincia y tener que volver atrás en nuestro pasos, lo que resulta una gran frustración para todos los ciudadanos".





"Algo de esto es lo que ocurrió en las últimas semanas, donde hemos detectado contagios en distintos lugares de la provincia y en todos los casos, fue porque hubo contacto estrechos con personas que viajaron a Buenos Aires, en algunos caos que entraron y salieron de la provincia de Buenos Aires para comercializar productos, en otros, porque viajaron a visitar a familiares", puso relevancia Bordet.

En el mismo sentido, enfatizó: "Quiero pedirles especialmente a todos los ciudadanos de la provincia, evitar contacto con personas que vienen de lugares de circulación comúnitaria del virus. Ese es el principal desafío que tenemos. Hemos reforzado todos los pasos fronterizos en Zárate- Brazo Largo y en Paso Mocoretá, para evitar contacto con personas que vienen de zonas de circulación activa del virus. Pero no son suficientes, se toma temperatura, puede ingresar alguien asintomático y cuando llega al lugar de origen, produce los casos de contagio. Esto pasó en Chajarí, San Justo, Colón".



"Lo que más agrava estos casos es cuando se violan estas normas, y las personas tiene reuniones sociales, grupales y esto es lo que dispara todo el contagio, como ocurrió en Colón donde en dos semanas tuvimos 11 casos. Esto es claramente porque hay personas que violaron la cuarentena y no acataron las normas impuesta", hizo hincapié Bordet.



Asimismo, afirmó: "Estas normas que están impuestas no son un capricho del gobierno, son normas tendientes a cuidar a la ciudadanía. Por la irresponsabilidad de unos pocos, hoy muchos tienen en riesgo su fuente de trabajo, porque van a tener que volver a la fase uno, a la inicial".



"Pedimos a los ciudadanos el máximo de responsabilidad, hemos habilitado reuniones familiares con grupos de no más de diez personas, esto significa estar padres, hijos, hermanos, familiares cercanos. No son reuniones sociales, que son las que convocan a personas de distintas familias, y no se puede saber o determinar si han tenido contacto estrecho con personas que han estado en zonas de circulación masiva", manifestó el gobernador.



Enseguida agregó: "Esto es lo que ocurrió en Colón y es lo que tenemos que evitar que se vuelva a repetir en la provincia. Apelamos a la responsabilidad individual de cada ciudadano, a la conducta ética y cívica de cada vecino para poder cumplir con estas normas mínimas".

"Hemos avanzado muchísimo, cuidemos lo que tenemos. Hoy la situación epidemiológica que se presenta en la ciudad de Colón hace que tengamos lo que se denomina como circulación del virus en conglomerado. Colón, Liebig y San José tendrán que volver a la fase uno", resaltó.

Dejó en claro que esto provoca "mucha desazón" al "tener que retroceder. "Pedimos mayor responsabilidad de cada vecino para evitar que esto suceda".



Asimismo dijo que busca "llevar tranquilidad a los vecinos de Colón, Liebig y San José porque "se trabaja en controlar la situación. Tenemos 120 personas aisladas, y vamos a seguir cuidando a la población para evitar el incremento del número de casos".

Entendió que las normas que se pide no son complejas y que significan "el distanciamiento social, que tienen que ver con al autoprotección que cada uno debe realizar y con las medidas de higiene. Además, no tomar contacto con personas que viajan de lugares con circulación activa del virus".















