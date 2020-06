Presentaron el proyecto para implementar el sistema de Expediente Electrónico

La secretaria de Modernización, Lucrecia Escandón, y el fiscal de Estado, Julio Rodrígez Signes, se reunieron con el mandatario para presentarle el proyecto en cuestión, que facilitará la tramitación de los expedientes por vía electrónica con un beneficio, tanto para el Estado, ya que no se utilizará más el papel, como al público que necesite gestionar un expediente.



Tras la audiencia, Escandón precisó que "le presentamos al gobernador el proyecto de expediente electrónico, que venimos trabajando en conjunto con Fiscalía de Estado en estos años de gestión. Hemos trabajado fuertemente la implementación de firma digital y en este momento nos encontramos en la instancia de haber desarrollado junto a los equipos de la Dirección General de Informática, a través del sistema de seguimiento de expedientes, la implementación de Expediente Electrónico".



"Esto nos permitiría erradicar al cien por ciento el papel en la Administración Pública y poder acelerar los procesos de las tramitaciones en este ámbito", subrayó.



Indicó que "el objetivo es poder avanzar en la implementación en el segundo semestre de este año; es un compromiso que el gobernador había asumido al comienzo de su gestión en diciembre de 2015, tanto en lo que hace a la firma electrónica como al expediente digital. Después de capacitaciones, de transformación cultural, de mesas de trabajo junto a organismos de control, nos encontramos en 2020 con la posibilidad de avanzar fuertemente en este sentido", enfatizó.



La funcionaria destacó que "en los procesos de modernización del Estado, el 80 por ciento de ellos son transformaciones culturales y el 20 por ciento de tecnología. Hemos hecho el camino necesario en materia jurídica, de capacitación, para poder estar listos para implementar una tecnología que se ha hecho en su totalidad con recursos de la Administración Pública provincial".



Afirmó que "hoy el sistema de seguimiento de expedientes se aplica en la Administración Central y organismos descentralizados; en este caso lo que hacemos es sumarle la funcionalidad de poder subir los documentos de forma electrónica, con firma digital, garantizando la validez jurídica de los mismos y todo el proceso de transparencia correspondiente".



Por su parte, Rodríguez Signes señaló que lo que se hace desde Fiscalía en este proceso "es garantizar que el procedimiento cumpla con las garantías constitucionales y los principios del derecho aplicables al procedimiento administrativo, que en este caso me animo a decir que se van a ver mejorados".



El fiscal de Estado aseguró que "la transparencia, con un sistema de expediente electrónico se garantiza en un ciento por ciento, la celeridad también; pero lo importante es que no es una utopía o algo que estamos pensando para desarrollar, sino que ya hay un desarrollo y el gobierno podría a partir de la segunda parte del año iniciar una etapa en que todos los expedientes nuevos pasen a ser electrónicos, con lo cual la Administración tendrá que acostumbrarse a ese manejo",



"Es un gran avance en todo los órdenes; incluso permitirá garantizar el control de todos los organismos con competencia en control, lo cual es muy importante", remarcó.



El fiscal comentó que el Estado nacional ya cuenta con el sistema de expediente electrónico y señaló que Entre Ríos entraría en el lote de las seis o siete provincias que están modernizando primero sus administraciones.



Destacó que para el público en general "va a ser un gran beneficio, ya que hoy quien inicia un expediente administrativo tiene que recorrer muchas mesas de entrada, pedir por su trámite; y de esta manera va a poder disminuir mucho la recorrida por las oficinas administrativas y lo va a poder hacer a través de una computadora".