Raverta confirmó que todos los que cobran el IFE estarán bancarizados

La directora ejecutiva de la ANSeS, Fernanda Raverta, estimó que la totalidad de las personas que cobran el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) estarán bancarizadas cuando finalice ese beneficio, y reconoció que existen "problemas muy puntuales" para pagarlo.La funcionaria destacó que el Ingreso llega a 9 millones de pesos y admitió que hubo "problemas muy puntuales" para el primer pago de 10 mil pesos."Hubo gente que acreditó sus datos y no terminó en el cronograma de pagos. Se trata casos muy puntuales, pero estamos llegando a la casi totalidad de las familias argentinas que no tienen un ingreso registrado, en este tiempo donde la gente no puede salir de las casas", subrayó.Raverta garantizó que "nos propusimos que las personas que no están registradas en nuestros sistemas tengan una cuenta bancaria, para que todas estén bancarizadas".Este viernes, el Gobierno oficializó el segundo pago del IFE, que comenzará abonarse desde el lunes próximo."Nos propusimos que los jubilados no pierdan contra la inflación, pero cada aumento hay que analizarlo muy particularmente, porque atravesamos un momento muy complejo, por la crisis sanitaria", resaltó Raverta, en declaraciones al programa "Ruleta rusa", de la FM Rock and Pop.Con el nuevo ajuste, la jubilación mínima se elevó a 16.864 pesos, y el haber máximo pasó a 118.044 pesos; el incremento incluye las pensiones no contributivas, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares.La suba se concretó por decreto, ya que la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria está suspendida desde diciembre de 2019, por la sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva."Hay una comisión legislativa que está analizando cómo será la nueva fórmula de movilidad", recordó la titular de la ANSeS.