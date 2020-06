Santa Fe analiza el regreso a clases con "grupos pequeños y distanciamento"

Política Analizan posibilidad del regreso a clases y hubo acuerdo paritario con docentes

Escuelas más pequeñas

Después del invierno

Salarios

"No vamos a volver a la escuela que conocimos", sentenció este mediodía la secretaria general de Amsafé, Sonia Alesso, tras la reunión que mantuvieron los gremios docentes con integrantes del gobierno provincial para avanzar en la discusión salarial y tratar cuestiones vinculadas al trabajo de los docentes en el marco de la pandemia por coronavirus.Sin dudas que el aislamiento social y obligatorio por la pandemia global de coronavirus cambió hábitos y costumbres de la población. De hecho, las clases de nivel inicial y primario fueron las primeras actividades que se suspendieron para resguardar la salud de los más pequeños."No vamos a volver a la escuela que conocimos, no sabemos por cuánto tiempo.", adelantó Alesso a la salida del cónclave que venían reclamando el gremio docente.En tal sentido, Alesso consideró que "primero tiene que pasar el invierno más duro, ya que los".A la hora de esbozar cómo sería el regreso a las aulas, Alesso evaluó que tiene que haber grupos pequeños y espacio adecuado para mantener el distanciamiento, aunque también puntualizó que se. "Esto nos sirve como referencia para no equivocarnos porque lo más importante es la salud de los chicos", subrayó.desde que comenzó la cuarentena y no pueden acceder a los subsidios, puesto que figuran como empleados del Estado."Planteamos tanto el salario como el tema de los reemplazantes, la sobrecarga laboral y las condiciones del teletrabajo, por eso creemos que tiene que haber un plus y también que tiene que haber un aumento de emergencia para activos y jubilados en toda la provincia", señaló.