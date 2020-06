Fernández: "Estamos trabajando para la construcción de un nuevo contrato social"

"Estamos trabajando en la construcción de un nuevo contrato social, con trabajadores y empresarios, y también con otras fuerzas sociales", dijo el mandatario durante la conferencia de prensa que brindó en la Residencia de Olivos para anunciar la extensión del aislamiento obligatorio.Al ser consultado sobre el encuentro que mantuvo ayer con directivos de grandes empresas en Olivos, el jefe del Estado respondió que fue "una muy buena reunión", en la que todos "estuvimos de acuerdo en que un capitalismo que no sea más justo no es un buen capitalismo"."Queremos un capitalismo donde todos ganen, no donde unos ganen y otros pierden. Que todos ganen en la medida de lo que aportan, pero que haya un equilibrio social mas justo", dijo el mandatario.En este sentido, adelantó que la semana próxima se reunirá con Héctor Daer, el titular del sindicato de los trabajadores de la sanidad y co-secretario general de la CGT y que continuará los encuentros con "otros sindicalistas"."Que nos reunamos con sindicalistas tiene que ser algo normal, lo mismo con empresarios, así se construye el consenso del futuro", remarcó el Presidente."No nos podríamos permitir la generación que gobierna que las cosas sigan igual, y que las injusticias sigan igual, como en Villa Azul", dijo, y agregó que "nadie puede vivir en paz con la desigualdad" y que por ese motivo es necesario "tener una mirada ética de la Argentina"."Los empresarios tienen una mirada como la mía", dijo Alberto Fernández al hablar de la desigualdad y de la ética.En este sentido, mencionó también que la reunión que mantuvo ayer el jefe de Gabinete Santiago Cafiero en el CCK, va en ese mismo sentido, para "ordenar el trabajo a futuro".""Queremos que esto pase (por el coronavirus) para trabajar el desarrollo económico y social del país, de la ciudad y de la provincia"