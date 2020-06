Fernández extendió aislamiento en zona de AMBA, Chaco, Córdoba y Trelew

Nueva etapa

Sociedad En qué consiste la etapa de distanciamiento social obligatorio

Política Qué explica el video con el que Fernández mostró la nueva flexibilización

Regreso a clases



Ayudas para sobrellevar los efectos de la pandemia

Los gobernadores apoyaron la decisión

El presidente Alberto Fernández anunció la prórroga del aislamiento obligatorio que regía hasta el próximo domingo."Han pasado dos semanas y han pasado distintas cosas con la pandemia. Nosotros seguimos confirmando que los resultados que estamos obteniendo comparados con la región siguen siendo alentadores", indicó"Esto es producto del esfuerzo de todos los argentinos", fueron las primeras palabras del primer mandatario, quien detalló las restricciones o el retorno a las actividades que variarán de acuerdo a la región del país y el número de casos positivos, entre otros datos que se registren en la zona."Vamos a ampliar esto 21 días más, vamos a volver a vernos el 28 de junio", informó.El presidente anunció que el AMBA y las zonas con circulación comunitaria del virus seguirán con aislamiento, en tanto, el resto del país pasará a una etapa de "distanciamiento social", como el Amba, el Gran Chaco, el Gran Córdoba y Trelew.Allí la situación va a seguir igual que ahora y cualquier esquema de apertura se hará con los cuidados que exigimos", dijo."El aislamiento indica que cada persona se queda en su domicilio y sale para hacer compras básicas y trabajos esenciales, exceptuados", sostuvo."Las actividades que reabren deben garantizar el distanciamiento social.Y en los lugares cerrados no podrán reunirse más de 10 personas cumpliendo el distanciamiento y nunca superando el 50 por ciento de ocupación", expresó."Están prohibidos los eventos públicos y privados, cines, teatros, clubes, centros culturales, transporte publico de pasajeros interurbanos salvo para el caso de trabajadores esenciales, y la actividad turística", sostuvo.Y mencionó que, especialmente el AMBA y Chaco, donde por estas horas está la "preocupación" del Gobierno.Además, detalló que 127 millones de pesos, contenidos entre los "gastos reservados" de la AFI, fueron destinados a grupos de científicos para desarrollar kits de testeos (50 millones de pesos) y a médicos comunitarios que se desempeñan en el interior del país (77 millones de pesos).El presidente anticipó esta noche que el Ministerio de Educación, junto a un consejo de expertos, "está evaluando" la "apertura de la educación en escuelas rurales y del interior"."Esto tiene que ver con la posibilidad en cada región de que eso ocurra", advirtió.Y pidió no "descuidarse" para que no se repita en el país lo que ocurrió en Corea del Sur o más recientemente en Israel donde tuvieron que dar marcha atrás con la vuelta de las clases presenciales por brotes de contagios de alumnos.El Gobierno continuará con la ayuda a distintos sectores para "sobrellevar" los efectos económicos y sociales de la pandemia de coronavirus y resaltó que el Estado destinó el 2,6 por ciento del PBI, en los distintos tipos de medidas de contención, como el IFE, la AUH y los ATP, entre otros."Vamos a seguir con el IFE, con las ayudas al sector privado, con la AUH, los préstamos a tasa cero para monotributistas. Y a finales de mes vamos a pagar el primer bono que se había atrasado por cuestiones burocráticas", agregó. "Esto, sumado a las ayudas a los sectores más necesitados, como la tarjeta Alimentar. Todo esto ha significado el 2.6 por ciento del PBI argentino", lanzó.El presidente Alberto Fernández afirmó que "todos los gobernadores" están "de acuerdo" con la extensión del aislamiento obligatorio en las zonas con mayor circulación de coronavirus."Tuve una reunión larga con los gobernadores y escuchamos los problemas del interior y de Buenos Aires y la ciudad.Dios me ha privilegiado en contar con estos gobernadores, tenemos que seguir trabajando unidos", agregó."Porque el problema puede aparecer en cualquier momento, en cualquier lugar. El descuido de uno puede convertirse en un problema en cualquier ciudad de la Argentina.", añadió.