Proponen modificar la ordenanza que regula el servicio de cadetería

El mencionado proyecto, que ingresó esta semana al Concejo Deliberante, tiene como objetivo principal mantener un marco normativo actualizado de las actividades de servicio de reparto que se desarrollan en Paraná, "prestando debida atención a que su crecimiento se produzca sin dejar de observar aspectos tales como la seguridad, la higiene y la calidad de los vínculos laborales, tradicionales y nuevos, que surgen según sea el sector que brinda el servicio".



La iniciativa es impulsada por los ediles Ana Ruberto y Sergio Granetto.



"Proponemos de esta manera una actualización de algunos aspectos de la Ordenanza N° 9728, para un mejor funcionamiento y desarrollo de una actividad que día a día va en aumento, y que debe hacerlo dentro de determinados términos, que garanticen el cuidado de los derechos y obligaciones de las partes involucradas", explicaron los autores de la iniciativa.



En este sentido, resaltaron la importancia de "propiciar el desarrollo de las actividades comerciales y de servicio, el cual siempre debe ir de la mano de una mirada atenta al cuidado de las personas. Eso implicará siempre que tengamos una mejor sociedad y una mejor ciudad".



Respecto a las modificaciones que se proponen a la ordenanza 9728, Ruberto destacó la que se propone al artículo 4°, donde se expresa que las empresas, cooperativas y personas físicas que presten servicios de cadetería deberán registrarse ante la Secretaría Legal y Técnica de la Municipalidad de la ciudad de Paraná.



Entre otros requisitos, la mencionada Secretaría exigirá, a los efectos de la inscripción, que el solicitante haga una declaración del domicilio del local u otro espacio físico adecuado a los fines de que el personal pueda permanecer dentro del mismo, realizar su alimentación y descanso.



También agrega que dicho espacio deberá poseer sanitarios en perfecto estado, donde no se podrán estacionar vehículos utilizados y las instalaciones deberán cumplir con los requerimientos exigidos por las normas de seguridad e higiene. Consideraciones de los autores del proyecto

Al referirse a este último punto, Ana Ruberto dijo que los trabajadores de este rubro "están desprotegidos, por eso no se puede obviar lo que está pasando". Y agregó: "No tienen un lugar dónde estar. Justamente la modificación que proponemos hacer a la ordenanza de cadetería es la de agregarle la exigencia a la empresa que los contrata de que haya un lugar físico en condiciones, con baño, área de descanso, etc", explicó la edila.



Por su parte, Sergio Granetto destacó que "el proyecto pone en el lugar central a las personas, en este caso a quien desarrolla la tarea de cadetería o delivery", y añadió: "Es un criterio con el que nunca nos vamos a equivocar. Si bien debemos acompañar el desarrollo de nuevas tecnologías y servicios, eso no puede ir en desmedro de las personas".



"Hemos escuchado las inquietudes de jóvenes que se desempeñan en este servicio y se percibe una tendencia a la precarización de las condiciones laborales por parte de empresas que son muy poco visibles, lo cual llega a colocar a muchos paranaenses en una situación de debilidad y desventaja, ante la necesidad de tener un ingreso", reflexionó.



Dada esta situación, el concejal propuso que se visibilice quién es la empresa que gestiona el servicio, para poder solicitarle que cumpla con las exigencias que corresponden.



"El desarrollo de las actividades comerciales y de servicio siempre debe ir de la mano de una mirada atenta al cuidado de las personas. Cuando eso no ocurre, es importante advertirlo e intervenir. Eso implicará siempre que tengamos una mejor sociedad y una mejor ciudad", reflexionó.