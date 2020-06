Bordet abordó la situación epidemiológica de Entre Ríos con el Presidente

Colaboración permanente

A través de una videoconferencia, el gobernador Gustavo Bordet transmitió al presidente Alberto Fernández, la situación epidemiológica de Entre Ríos y destacó el apoyo prestado por la Nación en el marco de la pandemia de Covid 19."No hay nada que esté superado. Hoy lo primero sigue siendo resguardar a nuestra población en materia sanitaria, y en esa actitud y estrategia vamos a estar acompañando", expresó el mandatario.Durante una reunión virtual realizada este jueves desde el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, el gobernador le agradeció al Presidente y a su equipo "la colaboración permanente que hemos tenido para con Entre Ríos en momentos difíciles y fundamentalmente por el apoyo logístico, equipamiento e instrumentales que hemos recibido del Ministerio de Salud". Fue en el marco de la comunicación que el Presidente mantuvo con los gobernadores.Además, se refirió a la situación de Entre Ríos ante la pandemia y en ese sentido afirmó que "no se han registrado casos de circulación comunitaria o casos autóctonos. Hay 35 casos donde hemos establecido cuál era el origen del contagio. Esto nos ha permitido ir haciendo una apertura parcial y progresiva de determinadas actividades económicas"."En general, con habilitaciones progresivas de sectores de la economía, hemos logrado llegar a prácticamente un 90 por ciento del total de la actividad económica trabajando en la provincia", continuó diciendo Bordet.Más adelante, señaló que "algunas actividades recreativas también se fueron habilitando, con previas consultas y autorizaciones por vía de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación"."Por otro lado, nuestra estrategia sigue siendo de vigilancia epidemiológica. Esto lo tomamos desde un principio y lo fuimos aplicando en el territorio provincial. Hoy estamos con el plan Detectar trabajando en Paraná en los barrios populares, haciendo testeos, controles, con una convocatoria que hemos hecho junto a las organizaciones sociales. Estamos conversando y sensibilizando primero también a los vecinos a los cuales se les hace los testeos para evitar estigmatizaciones, para poder trabajar en un ámbito que genere confianza mutua entre nuestros equipos y ellos", precisó el gobernador.Mencionó luego que los tres últimos casos que se registraron en la provincia son "personas que han ido a los mercados tanto de 3 de Febrero, como de Escobar a vender frutas o a comprar verduras y traerlas para acá, con lo cual en ese tránsito nos produjo casos de contagio en algunas localidades. Los últimos dos casos fueron en una ciudad pequeña que es San Justo, de unos 1.500 habitantes, donde nos obligó a determinar y establecer cuáles eran los nexos epidemiológicos, aislando a más de 60 personas para evitar que se propague el virus y tener circulación activa y comunitaria. Estos casos han generado otros contagios y automáticamente estas ciudades están sometidas a un estricto control", explicó Bordet."Hoy se sigue atentamente con controles en los ingresos a la provincia, fundamentalmente en el tránsito en la ruta nacional 14 porque es una ruta internacional que une varias provincias y tres países. No se puede tener un bloqueo sistemático, sino lo que hacemos es tener puestos sanitarios, controlar las personas que transitan y establecer protocolos porque no sólo atañe a Entre Ríos, sino también a Corrientes y Misiones. En esto hay que trabajar de la manera que se viene haciendo y es en conjunto para resguardar a nuestros ciudadanos. Esto se cumple de manera estricta", agregó.Por otra parte, Bordet informó que "seguiremos con las habilitaciones progresivas y paulatinas, en tanto y en cuanto la situación lo permita. En caso, repito, de producirse situaciones como las que hemos tenido de manera puntual, automáticamente se vuelve a fases anteriores. Seguimos trabajando con mucho cuidado y atendiendo lo que sucede en provincias vecinas, caso de AMBA que estamos prácticamente al lado y hay personas que requieren trasladarse por trabajo y comercialización de productos de primera necesidad como los alimenticios"."Se viene abordando y sosteniendo un criterio de vigilancia epidemiológica. Obviamente cuesta mucho porque establecer y aislar los nexos no es sencillo, pero hay un gran equipo que trabaja en este sentido. Quiero destacar también que los intendentes de la provincia, que son por ahí quienes tienen el pulso y el poder de policía para habilitar, clausurar y controlar negocios, están trabajando en conjunto con la estrategia provincial y nacional", concluyó el primer mandatario entrerriano.