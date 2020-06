Coronavirus: Qué dijeron Fernández y los gobernadores en la videoconferencia

Política El Presidente dialoga con gobernadores sobre la nueva etapa de la cuarentena

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que "es falso" que la pandemia de coronavirus esté "superada" en el país, al mantener esta mañana una reunión -por videoconferencia- con los gobernadores, previo al anuncio que realizará más tarde para prorrogar el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus.Durante la reunión, Fernández dialogó con los mandatarios provinciales y escuchó de cada uno las particularidades del cumplimiento de la cuarentena obligatoria en cada distrito.Tras el encuentro, el gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, señaló: "Compartimos con el Presidente y mis pares de otras provincias un nuevo encuentro virtual para abordar el aislamiento administrado en el marco de la pandemia."El interior del país se diferencia del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) pero ningún gobernador se quiere relajar", dijeron a Télam fuentes que participaron de la videoconferencia, que se desarrolló desde la residencia presidencial de Olivos."Todos coinciden en señalar que es falso decir que el tema pasó. Todavía no entramos al invierno y no sabemos cuándo va a ser el pico. El virus está circulando", añadieron las fuentes sobre el similar punto de vista que expresaron la totalidad de los gobernadores."En Necochea estaba todo bien y hasta mostraban gente en la playa y ahora tienen más de 50 casos. Todos estamos en riesgo", refirieron varios de los mandatarios y advirtieron que "aunque pasen los días sin casos, un solo infectado puede provocar una calamidad"."La cuarentena es larga, la gente se cansa, pero la prioridad es salvar vidas. Y fue un éxito el cumplimiento de todos los argentinos", remarcaron otros gobernadores en la charla con el Presidente.En un tramo de la videoconferencia, Fernández tomó la palabra y enfatizó: "Es falso que esto está superado". Esa apreciación fue compartida por todos los gobernadores.Por último, los mandatarios provinciales hicieron hincapié en que en los lugares donde aparecieron casos, no dudaron en cerrar y dar marcha atrás con las flexibilizaciones dispuestas.Hasta el día de hoy, hay 19.268 casos confirmados de la enfermedad, de los cuales 588 fallecieron, de acuerdo con el último reporte, de esta mañana, del Ministerio de Salud de la Nación.La mayor cantidad de casos se registra en el AMBA, el área que reúne a la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, donde se da mayor circulación del virus y se cuentan la mayoría de los contagios.Varios de los gobernadores publicaron esta mañana en sus cuentas de la red social Twitter fotos de su participación en la videoconferencia, como el mandatario de Buenos Aires, Axel Kicilkof; de Córdoba, Juan Schiarett; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; y de Mendoza, Rodolfo Suárez.Fernández estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la vicejefa Cecilia Todesca; el ministros de Salud, Ginés González García; y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.En tanto, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, participó de manera remota.El aislamiento social, preventivo y obligatorio para mitigar el avance del virus en el país se inició el pasado 20 de marzo y el domingo vence la última prórroga.La mirada está puesta especialmente en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, donde se concentran más del 90% de los casos de coronavirus.