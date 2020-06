El Presidente dialoga con gobernadores sobre la nueva etapa de la cuarentena

Política La nueva etapa de la cuarentena se extenderá hasta el 21 de junio

Sociedad La primera ciudad de Entre Ríos en volver a Fase 1 con los accesos cerrados

El presidente Alberto Fernández mantiene una videoconferencia con gobernadores, a quienes consulta por el estado de situación ante el anuncio de la próxima etapa del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.El Presidente dio inicio a la videoconferencia con los gobernadores para planificar una extensión de la cuarentena que ya se percibe distinta, con planes para el regreso de niños y adolescentes a las escuelas, ya que la gran mayoría de las provincias están en las fases 4 o 5 de la salida del aislamiento obligatorio. No es el caso de Chaco ni de Río Negro, tampoco del AMBA, aunque también en esos distritos hay planes de apertura."Es falso que esto esté superado", dijo Alberto Fernández al abrir el diálogo virtual. "Todos coincidieron en que es falso que el tema pasó, todavía no entramos al invierno y no sabemos cuándo será el pico, el virus está circulando", explicaron funcionarios nacionales presentes en la reunión. Agregaron que "la cuarentena es larga, la gente se cansa, pero la prioridad es salvar vidas y fue un éxito el cumplimiento de los argentinos".El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, también participa de manera remota.Luego de un largo proceso que el 8 de junio cumplirá 80 días, Fernández busca sumar sinergias para recuperar actividad, recaudación y capacidad exportadora.