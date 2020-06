Preocupa el marcado descenso de la recaudación en el municipio de Concordia

Foto 1/2 Foto 2/2

Álvaro Sierra, asesor económico del municipio de Concordia, expresó que "mayo fue el peor mes del año, tal como habíamos adelantado", recordando que "en el mes de abril comenzó a caer la recaudación y, luego, en mayo se recaudaron unos 180 millones de pesos por todo concepto; tanto por tributos como lo que se recibe por coparticipación", y lamentó: "creemos que es el mes que nos marca el piso", tras lo que mostró un dejo de esperanza: "no creemos que vaya a caer más que eso".



Del mismo modo, Sierra recordó que "la situación hizo que el déficit de abril haya aumentado en casi un 100%, dado que en ese mes el déficit fue de 33 millones y el de ahora fue de 58 millones", lamentó y agregó que: "en junio, los ingresos van a mejorar, como consecuencia que se han habilitado muchas actividades económicas y comerciales", destacando que: "porcentualmente, la caída de la recaudación en abril no llegó a un 50% y la de mayo, se ubicó en un 55%", acotó el contador.



"De seguir esta tendencia, va a llegar un límite que no vamos a poder aguantar y como ya alertamos -dijo Sierra- caeremos en cesación de pago", y recordó que "se viene junio, el mes del aguinaldo".



Funcionarios cobrarán el próximo viernes



Álvaro Sierra, detalló finalmente que: "los sueldos de los empleados de planta permanente y de los contratados con aportes se pagó en su totalidad, como hace más de 5 años", aclarando que "los funcionarios, cobrarán el próximo viernes".



Por último, Sierra contó a diario El Sol que "se está trabajando en aumentar el convenio con CTM y llevarlo de 5.400.000 a 13.500.000 de pesos". Y, por el otro lado, informó que "hemos pedido un ATN al gobierno nacional por 50 millones de pesos".