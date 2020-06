Bordet destacó la labor con intendentes en la salida progresiva de la cuarentena

Gran compromiso

El gobernador Gustavo Bordet se refirió al trabajo articulado con los municipios y a las habilitaciones que se fueron dando de manera progresiva y paulatina. "Se puso mucho esmero en que cada paso que se da sea firme para no tener que volver hacia atrás", remarcó.Bordet mencionó que, "tanto Nación como provincia, priorizan el cuidado sanitario de la población". No obstante, dijo que observó cierta "tendencia nacional y provincial de dirigentes políticos de la oposición que aprovechan una situación para posicionarse. Es irresponsable en un momento que hay que trabajar mancomunadamente y dejando de lado diferencias ideológicas para superar una situación inédita. No es un año electoral. Tenemos que trabajar con otros criterios en momentos que la sociedad nos requiere".En ese marco, Bordet sostuvo que "siempre les he pedido a los intendentes seguir la misma línea de acción y estrategia, y evitar salir con medidas aisladas que luego se tornan hasta difícil de aplicar. Esto lo hemos logrado en prácticamente todas las ciudades y hay un gran compromiso de la gran mayoría de los intendentes en el control de las normas de seguridad sanitaria que es lo que permite controlar la pandemia", aseguró.Al respecto, advirtió que "son los intendentes los que tienen el pulso" y explicó que "se delega a los intendentes porque los municipios son los que tienen poder de policía para habilitar, clausurar y controlar negocios. Sin esta función sería prácticamente imposible poder llevarlo adelante". En es sentido, entendió la relevancia de "tener un orden para enfrentar la emergencia".Consultado sobre las próximas habilitaciones, Bordet adelantó que ". El sector comercial y de servicio, más del 90 por ciento está habilitado".En cuanto los "pocos rubros que no están habilitados, son los que tienen que ver con la alta concentración de gente, con mucha densidad, y es lo que hace que haya mucho riesgo de contagio. Tengamos en cuenta que estamos al lado de Buenos Aires., porque a veces pasan sin síntoma como ocurrió en los dos últimos casos", precisó al hacer referencia a los entrerrianos que se trasladaron a vender frutas o comprar verduras en el mercado central y regresaron contagiados a Chajarí y San Justo, respectivamente."Después eso genera focos de contagio en esas ciudades y eso implica que se tenga aislados para evitar los contagios. En este momento más de 30 personas en Chajarí, y más de 60 en la zona de San Justo para no tener circulación activa del virus.. Por eso es tan importante que más allá del esfuerzo que haga el Estado, el autocuidado y la responsabilidad individual de cada persona, a", insistió.En materia recreativa, ". Hoy tenemos en análisis una cantidad de pedidos, pero se trabaja en línea con las recomendaciones que hace el COES, el Ministerio de Producción y la Secretaría de Deportes. Escucho a todos, y en base a eso, junto a mi equipo se toman las determinaciones necesarias", detalló."Si se tiene esta situación controlada y sin desbordes,y es la responsabilidad de cada uno que es donde el Estado no puede llegar", concluyó.