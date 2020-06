Proponen un "certificado de inmunidad" para pacientes recuperados de Covid-19

Diputados nacionales del interbloque Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley para que se implemente un "certificado de inmunidad" mediante el cual personas recuperadas o que tuvieron coronavirus de manera asintomática estén aptos para la circulación más allá de las medidas de aislamiento por la pandemia de Covid-19.



A través de esta iniciativa, los legisladores apuntan a "la necesidad de reactivar la economía", a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no confirmó aún que el virus no se pueda contagiar una vez que una persona lo haya tenido.



La iniciativa es impulsada por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade y además lleva la firma de sus compañeros de bloque Alicia Terada, Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto; por el macrista Pablo Torello y por el radical Juan Martín, entre otros.



En los fundamentos del proyecto los diputados señalaron que "se torna imperioso encontrar mecanismos y herramientas que minimicen el impacto económico y social que trae aparejado el Aislamiento social, preventivo y obligatorio, sin poner en riesgo la salud pública".



"Existen evidencias científicas y antecedentes a nivel global de herramientas que permiten identificar las poblaciones inmunes al Covid-19 y que, al mismo tiempo, no tienen capacidad de contagiar a otras personas", agregaron.



En este sentido, apuntaron que "a partir de estas evidencias científicas, muchos países están instaurando regímenes de licencias o certificados de inmunidad, también llamados pasaportes sanitarios basados en los resultados de estos tests serológicos".



"El sistema político actual enfrenta un desafío novedoso en la historia de la humanidad, que consiste en generar políticas públicas en un contexto de crisis global", expresaron.