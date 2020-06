El senado avanzó con la incorporación de la "educación a distancia"

La Comisión de Educación del Senado que preside la oficialista sanjuanina Cristina López Valverde avaló la iniciativa que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados y que sería sancionado como ley en la sesión prevista por la Cámara alta para el próximo jueves.



El proyecto modifica la Ley de Educación Nacional (26.206) a fin de incorporar las clases a distancia para mayores de 18 años y, en situaciones excepcionales como la que atraviesa el país actualmente a raíz de la pandemia, para los niveles de educación obligatorios de educación de menores de 18 años.



La iniciativa señala que "los estudios a distancia como alternativa para jóvenes y adultos solo pueden impartirse a partir de los 18 años", mientras que "para la modalidad rural" podrán adoptarse para el secundario.



En cambio, señala que ese sistema podrá adoptarse "transitoriamente" en los niveles de educación obligatoria para menores de 18 años cuando "la escolaridad presencial sea inviable y únicamente en casos de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor".



Para ello, indica el proyecto, será necesaria además la previa "declaración fundada del Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación o con la jurisdicción, según corresponda".



Durante la reunión por videoconferencia de la Comisión de Educación de la Cámara alta, el senador Esteban Bullrich (Juntos por el Cambio) marcó sus diferencias con la iniciativa al recordar que él tiene presentado un proyecto que incorpora la educación a distancia como "herramienta permanente".



No obstante, Bullrich adelantó el acompañamiento a la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados, como también lo hizo el mendocino Julio Cobos, del mismo interbloque, al afirmar que "la modificación del marco legal" que se propone "es adecuada".



El resto de los legisladores coincidió mayoritariamente en que esta nueva herramienta solo aplique en situaciones excepcionales como la actual y remarcaron el valor de las clases presenciales.



"No estoy muy convencida de que este tipo de mecanismo de impartir educación sea el adecuado. Los niños, jóvenes y adolescentes necesitan la educación presencial para desarrollar las relaciones interpersonales", señaló la catamarqueña Inés Blás, del Frente de Todos.



En el mismo sentido, la pampeana Norma Durango, del mismo bloque, señaló: "Voy a apoyar solo en el marco de la excepcionalidad. Yo creo en la relación constante entre el docente y los alumnos, en la educación presencial. Esto puede servir en determinados momentos, pero la escuela es realmente irremplazable".



Al término del debate, López Valverde señaló que "es probable que este tema sea incorporado al temario de la próxima sesión", la cual tendría lugar el próximo jueves, según adelantaron a NA fuentes parlamentarias.



Si bien la sesión todavía no fue convocada oficialmente, la idea del oficialismo es sesionar con una agenda conformada por proyectos salidos de la Cámara de Diputados -como es el caso de este- y con los últimos decretos de necesidad y urgencia (DNU) que fueron avalados en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.