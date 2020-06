Covid-19: Federación del Citrus de Entre Ríos pide "ser responsables"

Mediante una nota firmada por Ariel Marcelo Panozzo Galmarello, presidente de la Federación del Citrus de Entre Ríos, refieren a la presencia del virus en la región, el estado de alerta del sector y la necesidad de "tomar conciencia y ser responsables".



"Los primeros casos de COVID-19, han llegado a nuestra Región, si bien era previsible, hubiésemos querido no ocurriese ninguno, pero hoy lo tenemos y debemos cuidarnos y así cuidar a nuestras familias y comunidad", indicó.



En ese sentido, aseguró que "sabemos que la citricultura es la actividad más importante de la zona, y por lo tanto el motor impulsor de la economía, de la que dependemos miles de familias de trabajadores y productores, sin olvidar todo lo que la circunda, como aserraderos, negocios de fertilizantes y agroquímicos, transportistas, talleres, estaciones de servicios y toda la actividad comercial de nuestras comunidades".



"Hoy está en nuestras manos seguir defendiendo todo esto, pero para eso, necesitamos que todos contribuyamos, de la manera más simple y no por repetitiva, deja de ser importante, "respetar las indicaciones emanadas por las autoridades competentes cada día", sumado a cómo manejarnos en nuestros empaques, en nuestras quintas, cuidándonos, y así protegeremos a nuestras familias y a todo el Dpto. Federación", remarcó



Informó que "si solicitamos, a quienes trabajen en forma permanente en los lugares de circulación del virus, y de mucha agente portadora de la enfermedad, permanezcan hasta que esto pase en esos lugares, y no vengan a nuestras ciudades, salvo por casos de fuerza mayor, los que de ser posible comuniquen con antelación, para así tomar todas las medidas sanitarias a su ingreso. Solo es una cuestión de conciencia y responsabilidad, Creemos que esta cuota de sacrificio y de prevención, tiene un valor inmenso, ya que es en favor de sus propias familias y de la comunidad toda".