Caso Allende: "Esperemos que no se avale este acuerdo con sabor a impunidad"

Política Allende acordó pena condicional y entregará al Estado provincial dos propiedades

El diputado provincial Eduardo Solari (UCR) se refirió al acuerdo de juicio abreviado que firmó el ex diputado provincial justicialista José Ángel Allende, donde reconoció el delito de enriquecimiento ilícito en el ejercicio de la función pública. "Al igual que con el tema "contratos truchos", uno siente en", remarcó el diputado., y se salva de la cárcel", afirmó Solari.También se refirió a las denuncias contra Allende formuladas por la ministra de Salud, Sonia Velázquez, y el periodista Martin Carboni. "Reconoció también el "patoteo" hacia una funcionaria y un periodista, como si lo anterior fuera poco", recordó el legislador.Solari sostuvo que "tan grave como lo antes mencionado,, con todos sus detalles, para que el pueblo pueda acceder a toda la información".El legislador provincial resaltó que "(tiempo en que pudo haber ocultado inmuebles, dinero, cómplices, etc.), para que finalmente los fiscales aprueben un arreglo que no refleja, ni por asomo, la larga trayectoria delictiva del personaje que nos ocupa", disparó el legislador.", apeló el también vicepresidente de la UCR entrerriana."El diputado Solari vinculó el accionar de la Justicia entrerriana en este caso y en de los `contratos truchos´", señala el comunicado enviado a este medio y agrega: "hace pocos días nos referimos al caso "contratos truchos", que por ahora apunta a protagonistas secundarios, que, por supuesto, deben ser investigados, pero que,, lapso investigado según los propios fiscales" señaló."Ahora también emerge este sentimiento encontrado que señalamos al principio: una puesta en escena del Procurador General de la Provincia,", denunció el legislador radical."Obviamente, como ya lo dijimos, seguiremos todos los caminos constitucionales, legales y políticos para erradicar la impunidad y la mentira de Entre Ríos", cerró diciendo el diputado provincial, Eduardo Solari.