Nueva escala de evaluaciones en escuelas entrerrianas: "Si, No, Algunas veces"

El Consejo General de Educación emitió la resolución 2005 en la cual establece orientaciones para la evaluación de los procesos de aprendizaje en el marco de la emergencia sanitaria para todos los niveles y modalidades de la educación en Entre Ríos, al tiempo que da las recomendaciones generales para el trabajo institucional.En el escrito, de 42 páginas, el organismo hace referencia a que debido a la "suspensión del dictado de clases presenciales en los niveles inicial, primario, secundario en todas sus modalidades, e institutos de educación superior", "las autoridades educativas de la provincia, las escuelas e institutos, los/as docentes y las familias han desplegado una amplia variedad de acciones con el objetivo de sostener y mantener la presencia de la escuela en todos los hogares, posibilitando la continuidad pedagógica en el período de no presencialidad, y fortaleciéndose la tarea de acompañamiento de los/as alumnos/as en la comunicación sostenida entre los equipos institucionales".Tras hacer referencia que "", el CGE consideró "necesario tomar decisiones sobre las instancias de acreditación de aprendizajes y la promoción del año escolar adecuándolas a las actuales condiciones que han incidido en la organización del Calendario Escolar del ciclo lectivo 2020".Recuerda que estaba previsto que los trimestres para la educación obligatoria finalizaran el 29 de mayo, el 4 de septiembre y el 16 de diciembre, señala que "".Precisa que "en el marco de la evaluación formativa,que los/as estudiantes realizan y acompañando esos procesos en todo este período, pero sin acreditación de saberes ni calificación, propiciando que las actividades evaluativas no transcurran escindidas de aquello que el enseñar y/o acompañar pudieron o no lograr durante este tiempo".A partir de estas consideraciones, el documento formado por el titular del CGE, Martín Müller y los vocales del organismo, se dispuso que ", en función de que esta convención del sistema no garantiza una valoración justa de la heterogeneidad de trayectorias individuales y colectivas de las poblaciones escolares en este periodo de emergencia sanitaria".Asimismo, se estableció que "llevados a cabo por niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos durante el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio", de acuerdo al modelo que consta en el Anexo II de la presente norma.-En este sentido, aclaran los criterios para las marcaciones:- "sí": es equivalente a siempre, en todas las situaciones;- "no": es equivalente a nunca;- "algunos/as", "a veces": están en relación a la formulación afirmativa de su realización, es decir, "realizó algunas actividades", "a veces hay un adulto en la casa". En los casos que hayan realizado la actividad 'casi siempre' y la valoración 'algunas veces' resultará en minusvalía de lo presentado, se podría marcar el 'sí'. Es decir, que no hay pretensión de marcar excesivamente al detalle cada acción, sino el proceso y/o su tendencia en algunos sentidos.Las escuelas arbitrarán los medios para hacer llegar a las familias por las vías acordadas en cada caso, los informes de los estudiantes; salvo en los casos que no sean posibles las comunicaciones online, se entregarán impresos en la escuela o se enviarán por las vías utilizadas con la entrega de cuadernillos Seguimos educando.Se solicitará que en todos los casos el padre/madre/tutor/tutora/adulto responsable responda con el "recibido" y su acuerdo a lo informado, como también que pueda realizar las consultas, plantear dudas o comentar su desacuerdo con el mismo.Se sugiere enviar el informe con la explicación acerca de los criterios utilizados para su confección.El colectivo docente y la familia respondieron con gran compromiso, compartiendo responsabilidades en el sostenimiento de la continuidad pedagógica de miles y miles de niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos que asisten a los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo entrerriano. Este documento debe ser el reflejo de este esfuerzo compartido. -