Salvataje en Santa Fe para gimnasios, salones de fiestas y clubes barriales

Fondo de asistencia

Tarifas

Conjunto de medidas

Reconstruir las instituciones

El gobierno de la provincia de Santa Fe anunció este lunes un Plan de Asistencia Financiera y congelamiento de tarifas para los sectores productivos, queEl ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig, comentó que actualmente, la actividad económica en la provincia "presenta una ocupación del orden del 75%, no obstante, quedan todavía un sin número de actividades que hasta la fecha no han tenido ningún tipo de movimiento", detalló el ministro; al tiempo que destacó la importancia de atender "".El ministro de la Producción, Daniel Costamagna, precisó que el fondo de Asistencia productiva que se anunció recientemente se refuerza ahora con un fondo de asistencia para todas aquellas actividades, principalmente, de rubros de servicios, que a partir del 20 de marzo y hasta el 31 de mayo, han estado sin funcionamiento, por lo que han tenido facturación nula., para que los sujetos alcanzados por esta asistencia económica, que va a ser un aporte no reintegrable, completen algunos requisitos, que luego vamos a corroborar y organizar un padrón definitivo", concluyó Costamagna.Por su parte, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, anunció el congelamiento de tarifas, que abarcan agua y luz, y "la decisión de que no se corte el servicio por falta de pago".", indicó.El interventor de la EPE, Mauricio Caussi, expresó que "el primer dato central que debemos considerar y que enmarca este conjunto de medidas, en lo específico en el tema de tarifa energética, tienen que ver con la. Eso va a significar un ahorro en materia energética para el sector productivo de la provincia de Santa Fe de casi mil millones de pesos".En ese marco, el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, anunció que, junto al programa de fortalecimiento alimentario que se está llevando a cabo en todo el territorio provincial, se comenzará a trabajar "".Además, "la tarifa de agua y electricidad será cero para los clubes de barrio, para que puedan seguir funcionando ya que son una de las herramientas que tiene la sociedad para lograr la contención e inclusión de los niños", puntualizó Capitani.y los clubes, como instituciones de la sociedad, puedan seguir funcionando normalmente", culminó.