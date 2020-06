Empiezan a definir los "próximos pasos" del aislamiento, con eje en Buenos Aires

El jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero, analizó con funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y del gobierno bonaerense la evolución de la pandemia del coronavirus en la región metropolitana (AMBA) para definir las pautas de la próxima etapa de aislamiento obligatorio, en la cual no se descartan nuevas aperturas de actividades.



Cafiero señaló tras el encuentro que "el 95% de los contagios" se registra en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) y advirtió que hay una "complejidad importante" para analizar en la región y tomar las futuras medidas.



Por su parte, el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, afirmó sobre el próximo lapso del aislamiento: "No creo que haya más restricciones, por el contrario, creo que se va analizar qué tipo de actividades se pueden habilitar sin que generen contacto estrecho entre las personas".



La reunión, que se realizó en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, fue la segunda con ese formato después del encuentro que Cafiero encabezó el 21 de mayo pasado.



Participaron el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, y su par de Salud, Ginés González García; el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, y los titulares de las carteras de Salud, Fernán Quirós y Daniel Gollán, de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires, respectivamente.



También asistieron los jefes de Gabinete porteño, Felipe Miguel, y bonaerense, Carlos Bianco, y los responsables de Seguridad de las tres jurisdicciones, Sabina Frederic (Nación), Sergio Berni (provincia de Buenos Aires) y Santilli, a cargo de ese ministerio en la Capital Federal.



Fuentes oficiales señalaron a Télam que en la reunión se hizo un repaso de la situación en el AMBA y del funcionamiento de las distintas actividades que fueron habilitadas hasta ahora, con la expectativa puesta en las decisiones que tomará el presidente Alberto Fernández "durante la semana".



Las administraciones porteña y bonaerense coincidieron en destacar el "buen funcionamiento" de la aplicación Cuidar, los permisos para el tránsito de ciudadanos y el programa Detectar.



También se comprobó una baja del uso del transporte público respecto a dos semanas atrás, con márgenes "bastante estables", añadieron las fuentes.



A su vez, los gobiernos del AMBA consignaron que no aumentó el volumen de personas que se trasladó de provincia a la Capital, debido a que en el último mes "se generó una estabilidad del orden de las 200 mil personas".



También se registró una disminución de la cantidad de casos en los barrios vulnerables de ambas jurisdicciones.



Por el lado de la actividad comercial, se trató la posibilidad de concretar nuevas aperturas, "siempre que se cumpla con un estricto control sanitario y que no impliquen un mayor tráfico de gente", aclararon los portavoces.



Asimismo, acordaron mantener los puntos de control de acceso interjurisdiccional.



Las tres jurisdicciones (Nación, Provincia y Capital) reafirmaron la necesidad de "seguir trabajando con todo el arco político unido en busca de las mejores condiciones sociales y sanitarias para la población".



Luego Cafiero dijo por A24 que en el AMBA se registra "el 95% de contagios en estos los últimos días".



"El resto del país está en otra fase, con actividades productivas, recreativas y comerciales. En AMBA tenemos la problemática de la pandemia y trabajamos en conjunto con los gobiernos de la Ciudad y de la Provincia, que a la vez tiene distintas realidades, como el transporte interjusdicciones y los barrios populares", añadió.



Cafiero indicó que "en esta semana estamos realizando una tarea de monitoreo diario y con teléfono abierto hasta el viernes o el sábado, cuando se determinen los pasos a seguir".



El funcionario añadió que se está realizando "un rastrillaje del estado de situación también en el aspecto de la seguridad" y advirtió que "es todo una complejidad importante" que debe abordarse "para definir luego las herramientas y políticas públicas adecuadas".



Asimismo, en referencia a las críticas al gobierno, Cafiero consideró que si el ex presidente Mauricio Macri habla para decir que "el populismo es peor que el coronavirus, es mejor que se mantenga en silencio".



Por su lado, Santilli definió al encuentro como "interesante" y detalló que primero hubo una exposición de Cafiero y luego los ministros de Salud de las tres jurisdicciones informaron sobre "los casos, las curvas y cómo está cada uno de los sistemas sanitarios".



"Fue una rueda de trabajo larga e intensa, y tenemos cuatro días más para tomar decisiones", aclaró el vicejefe de gobierno porteño en declaraciones al canal A24.



Santilli planteó que ni la Avenida General Paz ni el Riachuelo "separan lo que la gente une", por lo que abogó por "tomar decisiones en conjunto" en el AMBA.



"Intentamos tener una posición de conjunto, y ese es el objetivo central", aseveró.



También participaron de la reunión en la Casa Rosada los ministros de Desarrollo Social de las tres jurisdicciones -Daniel Arroyo (Nación), María Migliore (Ciudad) y Andrés "Cuervo" Larroque (Provincia)-, además de los titulares de las áreas de Transporte Mario Meoni, José Méndez y Alejo Supply, de la Nación, la Ciudad y del gobierno bonaerense, respectivamente.



Antes de esa reunión, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se reunió con intendentes de la Primera Sección Electoral para evaluar la situación epidemiológica y financiera de los distritos del norte y oeste del conurbano.



"El gobernador está muy preocupado por la evolución de la cuestión social y por el cumplimiento de protocolos en los sectores económicos que han abierto", explicó el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez.



El aislamiento social, preventivo y obligatorio fue iniciado el 20 de marzo y su última prórroga vence el próximo domingo.

