Se activa el debate sobre el sistema electoral: propuesta de la Red Ser Fiscal

¿Hay que mantener las PASO? ¿Hay que suspenderlas el año próximo o definitivamente hay que derogar la ley que las creó en el 2011? ¿Es esa la medida que necesita el sistema electoral argentino o en realidad hace falta una reforma más profunda? Este y otros temas fueron abordados en un encuentro virtual de la Red Ser Fiscal participaron 350 personas de todo el país. "Fue el inicio de un proceso que queremos seguir trabajando", aseguró en el programa Quién Dice Qué, el coordinador nacional de la Red Ser Fiscal, Claudio Bargach .



Desde la organización buscan que, "en un año no electoral, se pueda reformar la Ley Electoral Nacional y terminar la boleta sábana y pasar a otro tipo de boleta", indicó.



"La red ser fiscal tiene once años de vida, estamos cerca de contar con 20 Ongs participantes y ciudadanos independientes, que nos fuimos reuniendo para contribuir a la trasparencia electoral y a mejor república, desde el punto de vista de las elecciones, esto es fiscales voluntarios que puedan fiscalizar las elecciones y para la propuesta de otro tipo de cuestiones", indicó.



Al mismo tiempo, subrayó que "una reforma electoral debe hacerse en un año no electoral, de tal manera que las reglas de juego con las que se van a jugar en un año electoral queden claras previamente. Es importante que quede clara en el Congreso, cualquier normativa de estas características".



Bargach dijo que pusieron el tema "sobre la mesa para que, más allá de las circunstancias que estamos viviendo, pandemia, deuda externa y demás, este sea un tema que, si bien parece tirado de los pelos, pero si no lo planteamos en este momento, vamos a llegar a las elecciones del año próximo, con las mismas características".



"La boleta única de papel es ideal, porque es económica, ataca el central motivo de denuncia de los ciudadanos al momento de votar que es el robo o la faltante de boletas, ataca la cuestión de los sellos de goma que cobran diez pesos al Estado para producir un papel electoral, hacen el 10 % y con un arreglo con las imprentas, se quedan con el resto del dinero y de eso viven", entendió.



De la misma manera, aseguró: "Dentro de las ocho propuestas que hicimos, una fue pedirle a la Cámara electoral nacional que convoque a expertos en temas electorales, a universidades, partidos políticos, sociedad civil y conforme un equipo de trabajo, de consulta y seguimiento, para ver cómo se van a desarrollar las elecciones en el mundo este año, de tal manera, que lleguemos en nuestro país, con bastante material y experiencia previa que sea la adecuada".



"Le hemos pedido a los responsables de provincia, que se difunda la propuesta, que tomen contacto con los legisladores para presentar el proyecto. Vamos a interesar al Congreso nacional, presentándoles este proyecto", expresó además el coordinador nacional de la Red Ser Fiscal.



La página de la asociación es serfiscal.org y en Facebook y twitter es "ser fiscal". Elonce.com.