Lo que explicó el ministro de Transporte de Nación sobre el paro de colectivos

En Paraná se cumplieron 21 días sin servicio de transporte urbano de pasajeros. Al respecto, el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, confirmó a Elonce TV que mantuvo una reunión con representantes gremiales a los fines de destrabar el conflicto y se refirió a la redistribución de los subsidios nacionales al sector.



"Entendemos que hay situaciones críticas en todo el país, desde el gobierno nacional contribuimos a resolverlas, pero la de Paraná es una situación muy particular y estamos trabajando para que se destrabe cuanto antes", aseguró Meoni.



"En estos meses distribuimos 200 millones de pesos en compensaciones, además 25 millones en tributos sociales, contra 208 millones que se distribuyeron durante todo el año pasado; es decir, en cuatro meses distribuimos más que durante todo el año pasado", comparó el ministro.



"La pandemia hizo caer la recaudación, más algunas complicaciones que tiene la empresa prestaría del servicio en Paraná, eso hace que la situación sea más conflictiva", explicó Meoni al destacar que "trabajamos para que haya más recursos, pero entiendan que atender la situación de todo el país no es sencilla".



"El gobierno nacional se está haciendo cargo de muchísimas situaciones complejas, no solo en el marco del transporte, sino también en todas las actividades económicas y obviamente que los recursos no son ilimitados", evaluó.



Consultado por Elonce TV sobre la redistribución de los subsidios nacionales al transporte de pasajeros para las provincias del interior del país, Meoni explicó: "Hoy no podemos sacar dinero de CABA porque automáticamente pararíamos el transporte, lo que también generaría conflictos".



"En CABA está concentrado el 60% del parque automotor del país, por eso la cantidad de cantidad de recursos", comentó al reconocer "una asimetría compleja difícil de desarmar" en cuanto a la distribución de recursos.



Al indicar que resta "un importante rediseño" en cuanto al otorgamiento de subsidios al transporte, indicó que "la redistribución se dará pero no puede ser de un día para el otro porque la Ciudad de Buenos Aires concentra una gran cantidad de unidades y trabajadores que es muy difícil de desarmar".



"El pacto fiscal que firmaron los gobernadores no se cumplió por parte del gobierno anterior y eso hace que hoy haya tantos desequilibrios profundizados", sentenció.



