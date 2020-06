"No es prudente pensar un regreso a las aulas en el corto plazo", sostiene Agmer

"El distanciamiento social continúa siendo la mejor respuesta para prevenirnos", expresaron desde la Asociación del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), al tiempo que resaltaron las medidas adoptadas en el país y la provincia para frenar la propagación del coronavirus.



El gremio consideró que también "es tiempo de poner en valor el esfuerzo" y "el compromiso de nuestros docentes en su empeño por la tarea que deben afrontar, fortaleciendo el vínculo entre la escuela y las familias, haciendo frente a cada una de las dificultades que se van presentando, batallando por asegurar escolarización en contextos donde la pandemia también pone en superficie las desigualdades de acceso pleno al derecho fundamental de la educación".



Carga laboral

Desde el sindicato hicieron hincapié en que "la carga laboral ha aumentado porque el trabajo a distancia implica ir atendiendo distintas situaciones que van desde la planificación, preparación de las actividades, la distribución de las mismas (que se presentan en formatos diferentes en función de la conectividad existente y de los soportes tecnológicos disponibles, además de la organización de tiempos y espacios). Valoramos también el esfuerzo de las familias que integran nuestras comunidades educativas que en tiempos difíciles y adversos se preocupan en sostener el vínculo escolar de sus hijos e hijas".



Enseguida expresaron que "es imperativo generar condiciones de trabajo que aporten especialmente tranquilidad, contención y acompañamiento, evitando la sobrecarga de contenidos y actividades. Debemos comprender lo particular de la situación en la que estamos, los y las docentes, equipos directivos, alumnos y alumnas, sus familias necesitan vivir la educación a distancia sin presiones, porque de ser así lo único que se aporta es al malestar y la angustia, que se suma a la incertidumbre que generan las preocupaciones frente a la enfermedad, las dificultades de empleo y los problemas económicos. Cuidarnos también implica paciencia, prudencia y diálogo".



Vuelta a las aulas

Desde AGMER indicaron que vienen "trabajando en la elaboración de una propuesta pensando en el retorno a las aulas". Entienden que para que esto suceda "deben darse un conjunto de condiciones pensadas a partir de un profundo diálogo entre los diferentes actores que intervienen en el proceso educativo, en el marco de amplios consensos". Además, "dependerá de la situación en que nos encontremos frente a la pandemia", manifestaron, al tiempo que opinaron los dirigentes que "no es prudente pensar un regreso en el corto plazo".



Y sostuvieron que "primero habrá que ir garantizando un conjunto de puntos que van desde transporte, situaciones edilicias, elementos de prevención, distribución de tiempos y espacios, etc".



En el comunicado, el principal sindicato docente de Entre Ríos manifestó su "profunda preocupación ante la situación en la que se encuentran nuestras Obras Sociales" y ratificó su "posición de defensa irrestricta del Sistema Previsional docente y de los regímenes provinciales".



IFE y salarios

AGMER hizo hincapié en "la necesidad de reabrir la discusión salarial". Argumentó que "gran parte de los y las trabajadores y trabajadoras de la educación se encuentran bajo la línea de pobreza. En este sentido planteamos la continuidad de la Paritaria Salarial. Nos parece central también la urgente equiparación salarial de los equipos directivos en función de los acuerdos paritarios anteriores. Así también el acceso al IFE para aquellos/os compañeros/as que no han podido acceder a coberturas de suplencias".



Suplencias

Finalmente, resaltaron "como un avance importante haber logrado un mecanismo de designación de suplencias, la declaración del aislamiento social, preventivo y obligatorio determinó una modificación abrupta no solamente en las formas y estrategias de llevar adelante el proceso de enseñanza - aprendizaje, además en la urgencia de la coyuntura quedaron horas y cargos sin cubrir, alumnos sin maestras/os, profesoras/es y equipos directivos que también se vieron resentidos en su conformación. Además, el avance global de la pandemia, y las medidas implementadas en la necesidad de evitar su propagación, dejó a las/os trabajadoras/es de la educación sin la posibilidad de acceder espacios de trabajo. Entre Ríos es una de las pocas provincias que ha conseguido avanzar en un marco normativo sobre esta cuestión, de carácter transitorio (hasta el tiempo que dure la cuarentena) y poniendo a resguardo los acuerdos paritarios de referencia".