Pérez Esquivel sobre la cuarentena: "No hay autoritarismo, hay protección"

El premio Nobel de La Paz, Adolfo Pérez Esquivel, afirmó que "no hay autoritarismo" por parte del Gobierno nacional al decretar la cuarentena sino "protección" ante la pandemia del coronavirus.





"No hay antídotos, no hay vacuna, no hay nada. La única forma es la prevención de la salud, y esto es lo que está haciendo el Gobierno. No hay autoritarismo, hay protección, hay cuidado por la vida", enfatizó Pérez Esquivel.



En declaraciones radiales, afirmó que quienes cuestionan el aislamiento preventivo y obligatorio "anteponen los intereses políticos a la salud de la población".



"Esto se está disparando en los lugares más pobres donde no hay agua. Les pediría que utilicen el sentido común", manifestó el premio Nobel de La Paz.



Además, consideró que "Argentina ha logrado contener muchísimo esto (la pandemia) y que esto no se expanda".



Consultado sobre el uso del término infectadura para cuestionar la cuarentena, en alusión a una dictadura, respondió: "Son intereses políticos. Si esto se dispara ¿quién es el responsable? ¿A quién le van a echar la culpa? Al Gobierno".



"El Gobierno está tomando medidas de prevención, de seguridad social. Son medidas de protección, no es totalitarismo. El totalitarismo pasa por otro lado, lo hemos sufrido. Hay mala fe en todo esto", manifestó.



Por último, consideró que "el día después de la pandemia es hoy", y concluyó: "Hoy tenemos que sentar la base para que esto nos sirva de experiencia. Hay que cambiar cosas, tenemos que restablecer la relación del ser humano con la madre tierra".