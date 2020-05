Cafiero: "Hay alguna intencionalidad política en esta lógica de la infectadura"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que el Gobierno "siempre escucha y tiene en cuenta las voces" y reclamos de la gente, pero señaló que en las protestas anticuarentena ve "alguna intencionalidad política con esta lógica de la infectadura.



En declaraciones a Radio Mitre, Cafiero también descartó convocar a Mauricio Macri porque "no haría ningún aporte" y lo contrapuso con los opositores como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y de los gobernadores de Juntos por el Cambio que "ponen en juego su capital político".



Sobre las protestas de ayer, dijo que en el Gobierno "siempre escuchamos las voces emergentes, las entendamos o no" y remarcó que "eran bastante distintas porque había comerciantes de la Ciudad de Buenos Aires que no pueden reanudar sus actividades, reclamos de médicos y enfermeros en algunas provincias por falta de insumos", pero también "una había una intencionalidad política con ésta lógica de que esto es una infectadura" de algunos sectores.



También opinó sobre las declaraciones del ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti y en ese sentido señaló que el juez "planteó que tiene que haber plazos de la cuarentena y eso se cumplen con cada DNU que se fue dictando" por el Poder Ejecutivo.



Cafiero dijo que la pandemia del coronavirus generó "una angustia que todos padecemos y que nos complicó la vida a todos y al gobierno, que tenía pensado aplicar políticas de reactivación del aparato productivo y y nos vimos envueltos en la necesidad de trabajar sobre una emergencia global".