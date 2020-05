Hubo protestas en el Obelisco y otros puntos del país contra la cuarentena

Manifestantes se movilizaron este sábado al Obelisco porteño y en otras ciudades del país en contra del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional en el contexto de pandemia de coronavirus.Con consignas contrarias al aislamiento, los convocados en la ciudad de Buenos Aires se concentraron en las cercanías del Obelisco sin respetar medidas sanitarias de distanciamiento y, en muchos casos, sin barbijo.También hubo movilizaciones en el partido bonaerense de Tigre donde, por segunda vez en la semana, un grupo de vecinos cuestionó la cuarentena con una caravana de vehículos, y también en Córdoba, Mendoza, Tucumán y otras ciudades del país.Las protestas -convocadas en las últimas horas a través de las redes sociales- fueron acompañadas en muchos casos por bocinazos de los vehículos que transitaban por los puntos de convocatoria.En ese marco, algunos manifestantes en el centro porteño también señalaron que "no existía" la pandemia y exigieron a "los políticos que digan la verdad".En el Obelisco hubo incidentes cuando dos trabajadores de la salud se mezclaron entre los manifestantes para expresar su postura a favor del aislamiento y debió intervenir la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.Algunos de los manifestantes que circulaban en vehículos le comunicaron a los medios de prensa que eran médicos que reclamaban por sus derechos laborales y pedían más medidas de protección en el contexto de la pandemia de coronavirus.Las protestas se produjeron un día después de que se difundiera un documento suscripto por unas 300 personalidades de varios sectores que habla sobre la existencia de una "infectadura" por la cuarentena dispuesta ante la pandemia de coronavirus.El documento fue firmado por la investigadora del Conicet, Sandra Pitta Alvarez; los escritores Juan José Sebreli y Santiago Kovadloff; el actor Luis Brandoni, el ex funcionario Darío Lopérfido; y los periodistas Fanny Maldelbaum, Jorge Sigal y Néstor Sclauzero, entre otros."La militancia anticuarentena y todo esto de la ´infectadura´es una falta de respeto. Pero no al Gobierno, sino a toda la sociedad argentina que es la está haciendo el esfuerzo y un sacrificio enorme", respondió esta mañana el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.