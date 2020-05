Bordet y Stratta se reunieron con intendentes vecinalistas en Cerrito

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

El gobernador Gustavo Bordet, junto a la vicegobernadora Laura Stratta y parte del gabinte, mantuvo un encuentro de trabajo con intendentes vecinalistas en Cerrito. Referentes del vecinalismo destacaron "la apertura política y el trabajo constante con el gobierno provincial".



Al respecto, el gobernador indicó que, en el marco de la agenda de trabajo que se mantiene con los intendentes de la provincia, se reunió con los presidentes comunales vecinalistas. "Había una solicitud del vecinalismo para avanzar en cuestiones vinculadas a la gestión. Además, las circunstancias que nos toca atravesar, amerita que tengamos encuentros para diagramar acciones que permitan superar progresiva y paulatinamente los desafíos que no impone la pandemia", manifestó.



Detalló que la agenda contempló temas que tienen que ver con "el acuerdo de trabajar coordinadamente sobre actividades que se habilitan en el marco de la pandemia y mantener el contacto permanente que posibilite la sincronización para generar acciones virtuosas". En ese sentido, destacó que Cerrito fue pionera en "presentar protocolos para salidas recreativas que dieron buenos resultados y que fueron imitados por otros municipios de la provincia. Esas son acciones que hay destacar, profundizar y sobre las que hay que trabajar", insistió.



"Es tiempo de ponernos de acuerdo, dejar de lado cuestiones relativas y avanzar hacia lo importante que tiene que ver con el riesgo al contagio y al cómo se recupera la actividad económica", remarcó antes de mencionar que Entre Ríos "tiene la totalidad de lo que es la industria y el sector productivo habilitado. El prácticamente el 90 por ciento de los comercios y servicios está habilitado. Lo poco que queda se irá habilitando los próximos días", adelantó.



Insistió en la importancia de llegar a acuerdos que "pongan en marcha acciones conjuntas" y remarcó que "la pandemia no terminó y hay que trabajar con muchísima responsabilidad para ir con pasos firmes y evitar las prueba error porque resulta muy negativo, cuesta mucho y resulta frustrante retrotraer a una situación".



En otro orden, Bordet comentó que durante el encuentro se trató "la delicada situación que atraviesa la provincia y los municipios, y ver de qué manera, a partir del trabajo articulado, se logra sostener los equilibrios presupuestarios, además de dar respuestas a las necesidades que cada vecino tiene en cuanto a servicios, obra pública, salud y atención social. Ha sido una reunión muy positiva, como todas las que tenemos con el vecinalismo", concluyó.



Tras el encuentro con los intendentes vecinalistas, Bordet visitó el Cuartel de Bomberos Voluntarios y les entregó aportes provenientes del Plan Provincial Manejo del Fuego.



Estuvieron presentes los ministros de Gobierno, Rosario Romero; de Economía, Hugo Ballay; de Producción, Juan José Bahillo, y el de Planeamiento, Marcelo Richard; y los secretarios de Ambiente, Martín Barbieri, y de Gestión del Ministerio de Desarrollo Social, Andrés Dabin.



Trabajo constante y apertura política



Por su parte, el intendente de Cerrito, José Palacios, se refirió al trabajo articulado y destacó la labor que se vienen haciendo desde el gobierno entrerriano. "Sobre todo satisfecho por el trabajo que se viene haciendo en todas la provincia", manifestó tras agradecer la visita del mandatario, la vicegobernadora y parte del gabinete provincial. También destacó el compromiso de los ciudadanos y los intendentes para lograr los resultados obtenidos ante la pandemia.



Sostuvo que más allá de pandemia, "hay una gestión que llevar adelante y para la cual hay que planificar. La idea fue poner en agenda de trabajo y de gestión municipal y provincial las distintas necesidades que se están viviendo los municipios. Muy contentos y satisfechos por la reunión y la dinámica", remarcó.



Luego se refirió "al compromiso de los intendentes y el acompañamiento hacia la provincia porque el trabajo mancomunado a partir del 20 de marzo fue constante. Es una muestra más del gobierno provincial en su apertura política que lo venía haciendo, pero que ahora lo profundiza en el trabajo constante con el gabinete que conforma el gobierno. Por algo los resultados se vienen dando de la manera que se vienen dando, y eso a nosotros nos anima mucho. Queremos seguir trabajando de esa manera, seguir siendo escuchados, trabajando y acompañando una gestión de la provincia ante esta situación difícil", concluyó.



Responsabilidad



En otro orden, mandatario insistió en que la responsabilidad es individual ante la pandemia. "Nosotros apelamos a que cada uno tenga estas acciones como la gran mayoría de la población la viene teniendo. Soy muy pocos casos, y son los que lamentablemente provocan noticias que desalientan, pero la gran mayoría de la población hoy trabaja con normas de autocuidado y responsabilidad", remarcó.



A modo de cierre, sostuvo que "si se mantienen las medidas de distanciamiento social, de higiene personal y de uso de protección, sin dudas que las posibilidades de contagio son ínfimas. Depende mucho de nosotros. Hay un Estado presente y municipios que también lo están, pero es fundamental que cada persona y cada familia tome en cuenta estas necesidades de autocuidado y distanciamiento para poder tener la seguridad de no contagiarse", concluyó.