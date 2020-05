"Estamos trabajando en la post pandemia para poner en marcha la economía"

El presidente Alberto Fernández afirmó que el gobierno nacional ya está "trabajando para poner en marcha la economía", y consideró que el país tiene una "buena oportunidad" para empezar a construir otra Argentina", superada la pandemia de coronavirus, en declaraciones formuladas en Formosa y Misiones, dos provincias que visitó como parte de su agenda federal."Ya estamos trabajando en la post pandemia para ver cómo ponemos en marcha la economía. Tengo la esperanza de que cuando todo esto pase, la economía se recupere rápidamente", dijo Fernández en Formosa, donde llegó al mediodía acompañado de la primera dama Fabiola Yañez, en lo que constituyó el primer destino de su viaje que luego lo llevaría a Misiones.En Formosa, donde lo recibió el gobernador provincial Gildo Insfrán, el Presidente expresó la voluntad de su gobierno de lograr "una mejor distribución de la riqueza" y propuso "discutir la coparticipación federal" porque los efectos en la economía del coronavirus a nivel mundial generan "una oportunidad de diseñar un sistema más justo", durante una conferencia que ofreció en esa provincia que tiene cero casos de Covid-19.El jefe de Estado asumió en este marco que el aislamiento social, preventivo y obligatorio para mitigar la propagación del coronavirus es muy distinta en las diferentes regiones de Argentina y en este sentido dijo: "El país centralista piensa que estamos en una cuarentena que no permite producir, pero no es así, ya que el aislamiento -con pocas excepciones- solo queda circunscripto a la región del AMBA, al Chaco y en menor medida a Córdoba. Tengo la esperanza de que cuando todo esto pase, la economía se recupere rápidamente".En este sentido señaló que el Estado ha dado una ayuda de "casi 2,5 puntos del PBI" con la mirada puesta en que "cuando todo esto termine, los puestos de trabajo estén en pie y se arranque rápidamente"."Cuando me hablan de cómo salir de la post pandemia, primero pienso con qué velocidad logro hacer un país más justo", dijo, y negó que el Gobierno quiera "quedarse con las empresas" a las que ayuda o "perseguir a los ricos" y tildó a esas ideas de "locas".Al ser consultado sobre la posibilidad de reinstalar la coparticipación del Fondo Sojero, Fernández respondió: "Hay que revisar todo porque todo esto -el sistema impositivo y su distribución de recursos- no está funcionando bien".Durante su visita, el Presidente firmó acuerdos con el gobernador Insfrán para llevar adelante planes de obra pública, pero también recorrió las instalaciones sanitarias dispuestas por el gobierno provincial en caso de una emergencia sanitaria.Además de la primera dama, acompañaron al mandatario en su comitiva los ministros de Interior, Eduardo Wado de Pedro; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Agricultura, Luis Basterra; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, y el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello.Más tarde, el Presidente se trasladó a Misiones, donde fue recibido por el gobernador Oscar Herrera Ahuad en el aeropuerto de Posadas y, tras ofrecer otra conferencia de prensa, el titular del Poder Ejecutivo nacional pidió "rediscutir, entre otras cosas, la coparticipación en el futuro y rediseñar un nuevo modelo" de distribución de esos fondos, ya que el actual "claramente no está funcionando"."Es una buena oportunidad después de que esta pandemia pase para replantearnos seriamente el país. Todas esas cosas deben hacernos pensar cuánto tiempo más resiste una Argentina con semejante desigualdad", sostuvo el mandatario."Nadie está contento viendo un norte pobre. Nadie siente que el país se integra con una Patagonia abandonada y nadie se siente feliz viviendo en el centro rico del país cuando a su alrededor todo es problema", añadió.Aseguró que el objetivo es crear las condiciones para "un país absolutamente integrado donde todos tengan posibilidades de desarrollarse" y criticó a la anterior gestión de Mauricio Macri por haber "frenado" obras como la del gasoducto del Noreste en forma "inexplicable".El mandatario destacó la labor del Gobernador misionero durante la pandemia por "estar muy atento a los casos que puedan aparecer" y en la articulación con el Gobierno Nacional en el control de las fronteras con Brasil, donde "el coronavirus se ha desarrollado de un modo vertiginoso".Esta es la cuarta visita que realiza el Presidente a provincias argentinas desde el inicio de la pandemia de coronavirus, ya que la semana pasada estuvo en Tucumán y Santiago del Estero como parte de la agenda federal que lleva adelante, y que también incluye acuerdos con gobernadores.