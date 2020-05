Bordet valoró el rol de los docentes en la pandemia

Al celebrarse este jueves 28 de mayo el Día de los jardines, en una charla con el programa La Escuela de la Vida, a cargo de los docentes que llevan adelante un proyecto pedagógico en el marco del aislamiento preventivo que ha suspendido las clases presenciales, y que se emite por emisoras de FM de Colonia Avellaneda, el gobernador subrayó que "nosotros como gobierno valoramos mucho la labor docente, y es para nosotros un norte a seguir en la gestión".



El mandatario dijo que los chicos no estén en las aulas "es un tema que nos preocupa mucho en el marco de esta pandemia". Señaló que "si bien se está haciendo llegar material, se desarrollan clases, pero nada suplanta lo presencial, mucho menos en una etapa como la primera infancia en la es necesario el estímulo presencial que caracteriza a los docentes en el jardín".



Agregó que en las aperturas que se van dando en el marco de la pandemia "hay prioridades para el retorno a las actividades educativas, en esto estamos trabajando y entendemos la necesidad de poder cuanto antes y cuanto lo permita la situación epidemiológica y sanitaria de la provincia".



"Con respeto nos hemos manejado siempre con las organizaciones gremiales y también con los docentes con el mano a mano que uno tiene cuando va a una escuela y conversa y los docentes (ojala volvamos a hacerlo pronto) y nos piden obras o mejoras en la escuela. Es la manera de tomar conocimiento y resolver problemas, esto también va de la mano del compromiso que el docente toma".



En este sentido, dijo que "las maestras jardineras cumplen una función que es insustituible por la tecnología, el hecho de poder estar atendiendo a niños en una etapa formativa es determinante. Todos tenemos siempre presente ese recuerdo del paso por el jardín de infantes porque es lo que nos ha formado".



El gobernador destacó que fue "un afortunado porque pude hacer mi escolaridad primaria, secundaria y universitaria en escuelas públicas", al tiempo que señaló que la escuela "no sólo cumple el rol enciclopédico de acumula conocimientos, sino también el formativo, el otorgar valores a los jóvenes, a los chicos, que eso es lo que después en la vida a uno le ayuda a desarrollarse, no es sólo lo que se aprende en las aulas, que muy bien nos enseñan nuestros maestros, sino también los valores que uno adquiere como los de la solidaridad, el concepto de trabajar en equipo, en grupo y esto es determinante para después lo que uno aplica en la vida y tener criterios para saber manejarse ante determinada situaciones".