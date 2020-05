Destacan impacto económico y productivo que aportan la gastronomía y hotelería

Desde el Ministerio de Producción de destacó la importancia que tiene para la provincia la habilitación de nuevas actividades productivas pero se advirtió sobre la imperioso necesidad de cumplir con las pautas para funcionamiento para mantener bajo control la pandemia.



El director del Instituto de Control de Alimentación y Bromatología, Pablo Basso, se refirió a las dos nuevas actividades económicas, la gastronómica y hotelera, que se flexibilizaron y se podrán desarrollar a partir del decreto firmado por el gobernador. Indició que ello se hará en base a las pautas y recomendaciones establecidas en los protocolos para los alojamientos, hotelería y gastronomía.



"Son dos sectores económicos muy requeridos para trabajar por la actividad económica que representan, y en el caso del alojamiento, es una necesidad de muchos trabajadores que por cuestiones laborales, productivas mayormente, requieren de alojamiento en distintos puntos de la provincia. Claramente no se habilitará todavía lo vinculados con el turismo para la hotelería y alojamiento, pero sí lo que tiene que ver con las actividades productivas", indicó Basso.



Adelantó luego que dentro de las habilitaciones que se harán en alojamiento se deben ocupar solamente de lunes a jueves para evitar que se abra un fin de semana que tiene que ver más con actividades turísticas o de recreación que con actividades productivas.



Dijo que todas estas habilitaciones se ajustan a decisiones provinciales pero también con las responsabilidades municipales e individuales. "Las responsabilidades que tenemos que tomar como individuos y colectivamente, como así también los actores de los distintos municipios y la provincia, hace que se deban tomar todas estas habilitaciones y recomendaciones con mucha seriedad", remarcó el funcionario.



"Alojar a una persona en situaciones como se alojaba anteriormente en un hotel trae mucho riesgo, por eso en los protocolos que se han desarrollado desde la Secretaría de Turismo del Ministerio de Producción con gran profesionalismo y guías nacionales e internacionales, se produce un circuito distinto y una forma de alojamiento que tiene muchas diferencias con el alojamiento anterior", detalló.



En ese sentido, explicó que "son circuitos diferentes, sistemas de desinfección diferentes, de higiene en extremo, circuitos de personal y hasta circuitos de gastronomía dentro de los hoteles también diferentes, donde, por ejemplo, no se puede habilitar un sistema de buffet autogestionado cuando se sabe que eso tiene un circuito muy riesgoso y con gente que no está preparada para hacerlo".



Indicó además que "dentro de estas habilitaciones y de los protocolos que se han escrito para poder llevarlas a cabo, se toman en cuenta medidas específicas como distanciamiento, higiene personal, desinfección y las alertas tempranas sobre cualquier caso sospechoso a las autoridades sanitarias para que se actúe en consecuencia".



Insistió con "las responsabilidades de quienes las controlan, que seguramente van a ser autoridades locales, y de quienes están usando estas flexibilizaciones que somos nosotros mismos como comunidad y como individuos".



"En esta serie de recomendaciones y a través del sentido común nos vamos dando cuenta qué cosas son riesgosas y cuáles no, así que en todos estos protocolos, si bien están escritos detalladamente, también apostamos al sentido común de las personas para poder utilizar todas estas nuevas flexibilizaciones y actividades que se van abriendo", afirmó.



Por último, informó que entre las particularidades que tiene el sistema de gastronomía, están los restaurants, y también están habilitadas los delivery que ya había un adelanto previo de habilitaciones como también las de take away, que son las que uno pide un servicio de comida y la retira individualmente. "Para todo esto hay indicaciones y está protocolizado en estas recomendaciones que hacemos desde el Ministerio y que vamos a poner a disposición de los municipios, hoteles y servicios de gastronomía en toda la provincia".