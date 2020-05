Propuesta de Gainza para no exponer a los adultos mayores al clima cuando cobren

El dirigente de Cambiemos, Emanuel Gainza, le envío al Intendente de Paraná una propuesta para que la Municipalidad y los Bancos instalen carpas o cerramientos para proteger a los vecinos que tienen que cobrar sus salarios o su jubilación de manera presencial."Hoy en día, los bancos y la Municipalidad cortan las calles y colocan sillas para hacer las colas con distanciamiento social, pero con la llegada del invierno, cualquier persona que tenga que esperar su turno lo hará expuestos al frío, la lluvia o al viento. Por eso tenemos que adelantarnos a la situación, organizarnos y tomar medidas", consideró Gainza."Le pido a los bancos que hagan su mayor esfuerzo para garantizar que los adultos mayores cuenten con buenos sistema de turnos, dispensers de agua y sillas. Tenemos que trabajar juntos para que ir cobrar la jubilación, no sea un riesgo para los más grandes", expresó el ex Concejal."El único objetivo de nuestra recomendación es brindar protección a todos los ciudadanos que tengan que realizar largas colas para poder percibir sus ingresos, y con una especial preocupación por los adultos mayores que no sólo son una población del riesgo ante el COVID-19, sino que también son muy vulnerables ante otras enfermedades como la gripe o la neumonía", concluyó Gainza.