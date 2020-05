El Senado prestó acuerdo para los cargos de Presidente y Vocales del CGE

Homenajes

La sesión comenzó minutos después de las 19hs y fue presidida por la titular del cuerpo y vicegobernadora de la provincia, Laura Stratta, que estuvo presente en el Recinto, junto a los presidentes de los bloques, Armando Gay (Concordia - Frente Justicialista Creer Entre Ríos) y Francisco Morchio (Gualeguay - Cambiemos); además del secretario de la Cámara Lautaro Schiavoni y el prosecretario del cuerpo, Leonardo Centurión.En tanto que, atendiendo a las medidas sanitarias y de aislamiento social preventivo y obligatorio, los senadores y senadoras participaron del encuentro por videoconferencia.Al inicio de la sesión en el turno de los homenajes tomaron la palabra el senador Jorge Maradey (Gualeguaychú - Frente Justicialista Creer Entre Ríos) y la senadora Claudia Gieco (Diamante - Frente Justicialista Creer Entre Ríos).quien hasta el 20 de diciembre del año pasado se desempeñó como diputada provincial y siempre ha sido una militante de derechos humanos a través de la organización Madres oriunda de Gualeguaychú"."Este tipo de práctica delictiva que tuvo lugar durante el gobierno anterior por disposición del Poder Ejecutivo no solo mancilla nuestro principio democrático sino que nos remonta a uno de los capítulos más siniestros de la historia argentina", afirmó el senador Maradey.En ese sentido, solicitó a sus pares "solidaridad con Leticia Angerosa quien tras haber perdido a dos hermanos hoy desparecidos en manos de la dictadura, 40 años después vuelve a ser víctima del accionar ilegal del Estado" enfatizó.Seguidamente, aseveró: "Es nuestro compromiso ejercer la defensa de las garantías constitucionales y del Estado de Derecho; necesitamos una AFI al servicio de la defensa nacional y seguridad interior, no una que espía a la gente, me refiero a propios y extraños. No volvamos a los sótanos del estado", reclamó tras lo cual sostuvo que "es necesario que la denuncia de Cristina Caamaño se investigue y llegue hasta las últimas consecuencias".A continuación la presidenta del Senado y Vicegobernadora, expresó:Durante la sesión, el pleno del cuerpoEl senador Horacio Amavet, (Uruguay - Frente Justicialista Creer Entre Ríos) como titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, dio lectura al dictamen que los Legisladores del cuerpo elaboraron en forma unánime argumentando la aprobación de los pliegos, luego de haber cumplido con cada una de las instancias del procedimiento que prevé la Carta Manga entrerriana como también el reglamento del Senado para el nombramiento de las autoridades del órgano educativo provincial.El cuerpo aprobó por unanimidad y dio de esa manera sanción definitiva a la modificación del Artículo 48º de la Ley de Comunas Nº 10.664, que ya contaba con media sanción otorgada por la Cámara de Diputados y dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Municipales del Senado.Al respecto, el senador Adrián Fuertes (Villaguay - Frente Justicialista Creer Entre Ríos) expuso la trascendencia de esta inclusión a la que calificó como "reivindicatoria" de los derechos para los habitantes de las zonas rurales.Además, se aprobó y se convirtió en ley el proyecto que establece la donación de la Municipalidad de Villa Clara de un inmueble con destino a la construcción de un edificio para el funcionamiento del Juzgado de Paz de esa localidad.Sobre esta iniciativa, se expresó también el senador Fuertes quien destacó la mejora en las condiciones de acceso a la Justicia que representará esta aprobación, permitiendo que el Juzgado aludido tenga su edificio propio dejando de compartir inmueble con el Registro Civil de la localidad.En la sesión de este miércoles 27, obtuvo media sanción el proyecto que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles establecidos en la Ordenanza Nº 36.384/2018 del Concejo Deliberante de Concordia, los cuales tendrán como fin específico y determinado la afectación al paso de colectores, instalación de estaciones de bombeo cloacales y servidumbres de paso, pertenecientes al Proyecto de Saneamiento Integral de la ciudad de Concordia. Se trata de una iniciativa del exsenador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano.Al respecto, expuso el senador Armando Gay (Concordia - Frente Justicialista Creer Entre Ríos) quien dio pie a la votación señalando que era un modo de "allanar" el camino para que este proyecto, "al que le quedaba poco tiempo de estado parlamentario" continúe su trámite legislativo y luego sea puesto en marcha.En otro orden, se le otorgó también media sanción al proyecto del Ejecutivo provincial que crea el Comité Central de Bioética para la práctica y la investigación biomédica, dependiente de la Dirección de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Salud de Entre Ríos. La iniciativa ya contaba con despacho de la Comisión de Salud Pública, Medio Ambiente Humano y Drogadicción.Al respecto, se manifestó la senadora Nancy Miranda (Federal - Frente Justicialista Creer Entre Ríos) quien agradeció el acompañamiento por unanimidad de los integrantes de la comisión que preside, a la vez que informó que la conformación del comité -que ya está funcionando dentro del Hospital San Martín- era un pedido del Poder Ejecutivo para otorgarle al órgano el marco legal que necesita.También se le dio media sanción a un proyecto de la senadora Flavia Maydana (Nogoyá - Frente Justicialista Creer Entre Ríos) por el que se autoriza al Superior Gobierno de la provincia de Entre Ríos, a transferir a título de donación a favor de la Municipalidad de Nogoyá una fracción de terreno, con cargo de destinar el inmueble donado para la construcción de diez viviendas sociales, que serán adjudicadas a diez familias domiciliadas en la ciudad de Nogoyá que no posean vivienda propia. Ambos expedientes contaban con dictamen de la comisión de Legislación General.En otro orden, y tras la moción solicitada por el senador de Concordia, Armando Gay, los legisladores aprobaron que vuelva a la comisión de Presupuesto y Hacienda encabezada por el senador Amilcar Genre Bert (La Paz - Frente Justicialista Creer Entre Ríos) para su estudio, el proyecto del senador Jorge Maradey ( FJ Creer ER - Gualeguaychú) por el que se busca declarar exentos del pago del impuesto inmobiliario provincial y en forma temporaria, a los inmuebles pertenecientes a instituciones que, durante el estado de emergencia sanitaria, sean puestos a disposición y afectados para el aislamiento de pacientes leves o sospechosos de COVID-19, sean o no efectores de salud, hasta el momento en que cese dicha afectación.Por otro lado, el Senado aprobó sobre tablas un proyecto del diputado Juan Navarro venido en revisión de la Cámara de Diputados mediante el cual se modifica la Ley Provincial N° 10.754 para ampliar al plan Obras Publicas aprobado en el artículo 21°, correspondiente a obras de la Dirección Provincial de Vialidad.Finalmente, el cuerpo también aprobó sobre tablas un proyecto de Comunicación en nombre de los dos bloques y que lleva la firma de los senadores Armando Gay (Concordia - Frente Justicialista Creer Ente Ríos) y Francisco Morchio (Gualeguay - Cambiemos) por el cual se busca que el Poder Ejecutivo Nacional interceda ante la Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD) a efectos de normalizar y asegurar prestaciones eficientes de salud para los afiliados-beneficiarios de la provincia de Entre Ríos.Fue el senador Rubén Dal Molin (Federación - Cambiemos) quien solicitó el voto de sus pares sobre este asunto, sumándose de esta manera al pedido de la senadora Gieco quien en el inicio de la sesión en el turno de los homenajes, había manifestado ante el pleno del Senado la "preocupación" de ambos bloques - Frente Creer y Cambiemos - por la "situación de incertidumbre" que están padeciendo "11 mil afiliados de la obra social Osplad", quienes acercaron su inquietud a los Legisladores porque han evidenciado "demoras, recortes de asistencia en consultas y desactualizaciones en la página web" por donde suelen operar.La cuestión "amerita la intervención del sector político a fin de obtener respuesta", había dicho Gieco para advertir luego que la situación de esos beneficiarios reviste "cierto grado de gravedad y urgencia".